Burdur merkez Yenice Mahallesi Yavuz Caddesi'nde O.A. yönetimindeki otomobil, seyir halindeyken önce park halindeki iki otomobile çarptı. Kontrolden çıkan araç daha sonra karşı yönden gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan O.A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan otomobil ise çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

Polis ekiplerince yapılan kontrolde O.A.'nın 2.71 promil alkollü olduğu tespit edildi. Alkollü sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, 25 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.