Bursa'nın İznik ilçesinde gece saatlerinde alkollü sürücünün kullandığı otomobil, önünde seyreden ticari taksiye arkadan çarptı. Kazada otomobil içerisinde bulunan bir yolcu yaralanarak hastaneye kaldırılırken, alkollü olduğu tespit edilen sürücüye idari para cezası uygulandı ve ehliyetine el konuldu.

Kaza, saat 02.00 sıralarında İznik ilçesi Selçuk Rauf Denktaş Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.Y. yönetimindeki 34 HJK 757 plakalı otomobil, aynı istikamette ilerlemekte olan F.Z. idaresindeki 16 T 6524 plakalı taksiye arkadan çarptı.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpışmanın şiddetiyle otomobilde yolcu konumunda bulunan E.B. yaralandı. Kazayı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine ivedilikle polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı E.B., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

SÜRÜCÜYE 25 BİN LİRA CEZA

Polis ekipleri tarafından kazanın ardından yapılan kontrollerde, otomobil sürücüsü A.Y.'nin alkollü olduğu belirlendi. Sürücü A.Y.'nin ehliyetine polis ekiplerince el konulurken, kendisine 25 bin lira idari para cezası uygulandı. Kazaya karışan ve maddi hasar oluşan araçlar, yapılan incelemelerin ardından çekici yardımıyla caddeden kaldırıldı.

Emniyet güçleri tarafından kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.