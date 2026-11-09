Bursa'nın İnegöl ilçesinde, ehliyetine daha önce el konulmasına rağmen yeniden alkollü araç kullanırken yakalanan 62 yaşındaki Aytekin A.'ya toplam 250 bin TL idari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.

Olay, dün gece İnegöl-Alanyurt yolunda meydana geldi. İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, devriye sırasında 16 AKF 328 plakalı otomobilin kaldırımda ilerlediğini fark etti. Tehlikeli şekilde seyreden otomobil durduruldu.

Kontrolde Aytekin A.'nın 1,93 promil alkollü olduğu belirlendi. İncelemede, sürücünün ehliyetine daha önce de alkollü araç kullanması nedeniyle el konulduğu tespit edildi.

İKİ İHLALDEN 250 BİN TL CEZA

Aytekin A.'ya, ehliyeti geçici olarak geri alınmasına rağmen araç kullandığı için 200 bin TL, ikinci kez alkollü araç kullandığı için de 50 bin TL idari para cezası uygulandı.

Sürücünün, "Hanım Arabistan'da, ben de içiyorum" demesi üzerine bir polis memuru, "Alkol haramdır, içme" dedi. Aytekin A. ise "Tamam, bırakıyorum" yanıtını verdi.

Aytekin A., işlemlerinin ardından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.