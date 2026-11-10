İş güvenliğinin hiçe sayıldığı ve iş cinayeti karnesi kabarık HABAŞ’a ait bir fabrikada çok büyük bir felaket daha yaşandı. İzmir’in Aliağa Yeni Foça yolu üzerinde faaliyet gösteren HABAŞ Demir Çelik Fabrikası’nda saat 12.00 sıralarında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından fabrikada yangın çıktı. Yangın nedeniyle tesisten yoğun duman yükseldi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

DÖKÜMDE PATLADI

İlk belirlemelere göre, patlamanın sıvı çelik döküm işlemi sırasında tavan vincinin koparak ark ocağına düşmesi sonucu meydana geldiği değerlendirildi. Patlama ve yangın sonrası 16 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. 2’si ağır 13 işçi ise yaralanarak hastanede tedavi altına alındı.

Patlamaya ilişkin SGK tarafından başmüfettiş görevlendirilirken Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı ve 4 cumhuriyet savcısı görevlendirdiğini duyurdu.

Dün sabah asılan bu pankart, fabrika tarafından kaldırıldı. Birkaç saat sonra da felaket yaşandı.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yaşanan felaketin ardından işçilerin yakınları haber alabilmek için fabrikaya koştu. HABAŞ’ta peşpeşe yaşanan iş kazalarını ve cinayetleri hatırlatan aileler, iş güvenliğinin artırılmasını, sorumluların hesap vermesini istiyor. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındığı belirtildi.

YARALILARIN İSİMLERİ

Osman Akın, Mustafa Taştan ve Uğur Bayram, taburcu edildi. Mehmet Güneş, Fatih Işık, Serkan Kaygısız ve Yılmaz Belevi, İzmir Şehir Hastanesinde; Osman Aydoğan, Abdullah Kılıç ve Nuri Elek Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde; Muharrem İri, Yılmaz Çam, İsmail Kavas, Okan Gülçiçek, Kemal Evren ve Mahsun Dursun, Aliağa Devlet Hastanesinde tedavi altında.

Yaralı işçileri arkadaşları böyle taşıdı.

HABAŞ’IN İŞ CİNAYETLERİ

HABAŞ Demir Çelik fabrikası Elazığ’lı işadamı Mehmet Rüştü Başaran’a ait. Başaran Forbes Türkiye’nin 2025 yılında yayımladığı “En Zengin 100 Türk” listesinde 35. sırada yer aldı. Serveti 950 milyon dolar. İşte HABAŞ’ta meydana gelen iş felaketleri:

HABAŞ Demir Çelik fabrikasının sahibi iş adamı Mehmet Rüştü Başaran

25-26 Temmuz 2018: Fabrikanın 150 tonluk 3. ocağında kırılan elektrotlar çıkarılırken patlama meydana geldi. Etrafa saçılan eriyik demir nedeniyle Mevlüt Şimşek ağır olmak üzere 5 işçi yaralandı.

29 Ağustos 2018: Sürekli döküm makinesinde meydana gelen patlamada Veli Yılmaz, Ramazan Şen ve Hüseyin Gül yanarak ağır yaralandı.

Ekim 2018: İşçi Hasan Bostancı, toz toplama bacasından düşerek yaşamını yitirdi.

8 Mayıs 2019: Çelikhanede 120 tonluk pota, taşıma aracına yerleştirilirken devrildi ve 80 ton sıvı çelik çalışma alanına döküldü. 4’ü ağır 11 işçi yaralandı.

14 Ağustos 2020: Taşeron işçi Şaban Karaca, fabrikanın açık sahasında taşınan çelik blokların arasına sıkışarak can verdi.

7 Ekim 2020: İşçi Kadir Özdemir (36), eskiyen saclar değiştirilirken 10 metre yükseklikten düşerek öldü. Ailenin açtığı tazminat davasında mahkeme HABAŞ’ı yüzde 70 asli kusurlu buldu.

6 Kasım 2020: HABAŞ Limanı’nda taşeron Yüksan firmasına bağlı çalışan işçi Raif Çatan dalgalı denizde gemiye yükleme yapılırken düşerek öldü. Davada beş sanığa 3’er yıl hapis verildi ve dosya istinafta.

11 Ocak 2024: HABAŞ Limanı’nda taşeron temizlik işçisi olarak çalışan Kemal Özdemir (50), gemiye yükleme yapılırken üzerine metal bobin düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

21 Ekim 2026: Taşeron Akyaka firmasına bağlı çalışan işçi Hakan Doğan (55), merdivenden 8 metre yükseklikten düşerek yaşamını yitirdi.

5 Kasım 2026: Taşeron işçi Eyüp Eğinli (20), iş makinesinin lastiğine hava basıldığı sırada patlama sonucu yaşamını yitirdi. Patlamada bir işçi de yaralandı.

Patlama haberini duyan işçi aileleri fabrika önünde fenalık geçirdi.

‘Kaç kere denetlediniz?’

En az 10 işçinin hayatını kaybettiği patlamanın ardından Yeni Parti İzmir Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özlale açıklamalarda bulundu. Özlale, geçen yıl aynı fabrikada 7 işçinin yaralandığı patlamayı hatırlattı. Özlale, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına seslenerek “Sonrasında HABAŞ’ı kaç kez denetlediniz? İşçilerin güvenliği için hangi önlemler alındı?” diye sordu.

‘Ölen öldüğüyle kalmasın’

Ege İşçi Birliği Temsilcileri Yücel Memiş ve Sonay Tezcan, iş güvenliği tedbirleri alınması için uyarıda bulunduklarını belirterek, “Milyarlarca dolar kazanıyorsunuz, bir önlem almanız bu kadar zor mu? Kaç ölü var bilmiyoruz. Ölen öldüğüyle kalmasın, hesabı sorulsun” dedi. İki sendikacı da gözaltına alındı.

‘Sorumlular yargılansın’

UMUT-SEN: “Valilik, sıvı çelik dökümü sırasında tavan vincinin ark ocağına düştüğünü değerlendiriyor. O vinç neden koptu? Bakım ve denetim kayıtları nerede? İşçiler hangi koşullarda çalıştırılıyordu. Üretim durdurulmalı, denetim kayıtları açıklanmalı, fabrika işçilerin doğrudan denetimine açılmalı, sorumlular yargılansın”