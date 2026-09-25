Her yer suç mahalli… Bireysel silahsızlanma ile ilgili tek bir adım yok. Çocuklarımız ne okullarda ne de sokaklarda güvende. Hatta ailelerine ait otomobille evlerine dönerken bile... Umut Vakfı’nın verilerine göre, nüfusu 90 milyona dayanan ülkemizde 35-40 milyon civarı silah var. Korkunç olay Adana’da yaşandı. İddiaya göre iki grup Adana Ceyhan’da yüksek sesli müzik nedeniyle kavga etmeye başladı. Kavga silahlı çatışmaya dönüştü. 9 yaşındaki Muhammet Emir Çalışan, ağabeyinin kullandığı otomobille hastaneden evine dönüyordu.

PENCEREDEN GİRDİ

Ateşlenen kurşunlardan biri aracın arka camından girerek Muhammet Emir’in başına isabet etti. Talihsiz çocuk kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı. Yoğun bakımda tedavisi sürerken dün doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

2 ZANLI TUTUKLANDI

Cenazesi gözyaşları arasında Ali Hocalı Mezarlığı’nda toprağa verildi. Olaydan sonra 4 şüpheli yakalandı. Silahı ateşlediklerinden şüphelenilen Derman Uçardoğan ile Erden Çukurkuz tutuklandı.

‘Okula gidecekti mezarda yatıyor’

Baba Latif Çalışan, tüm silahların toplanmasını isteyerek, “Okullar açıldığında eğitimine başlayamamıştı. Pazartesi günü okula başlayacak çocuk, şu anda mezarda yatıyor” diyerek göz yaşı döktü.