İş insanı Allan Hakko, 2010 yılında iş dünyasının tanınan ailelerinden birine mensup olan Azer Polat ile evlendi. Bu evlilikten bir oğlu dünyaya geldi. Ancak evliliği uzun sürmedi ve çift 2015 yılında boşandı. Allan Hakko bir süre sonra katıldığı bir yarışma ile adını duyuran Merve Oflaz ile aşk yaşadı. Ancak bu ilişkisi de 1 yılda bitti.

Genç iş insanı bir süre sonra sosyal medya fenomeni olan Selin Yağcıoğlu ile aşk yaşamaya başladı. Herkes ikilinin evleneceğini düşünüyordu ancak olmadı. Ünlü çift, 2 yıllık ilişkisini aniden sonlandırdı.

"Ayrılığın nedeni ihanet mi?" sorusuna sinirlenen Hakko, "Beni böyle sorularla konuşturamazsınız" diyerek dedikoduları sert bir dille yalanladı.

Ünlü iş insanı önceki akşam ise Bebek'te yeni sevgilisi, oyuncu Pelin Uluksar ile bir mekana girerken görüntülendi.

Karşısında muhabirleri görünce şaşıran Allan Hakko, özel hayatıyla ilgili soruları cevapsız bıraktı.