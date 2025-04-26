

Tuba Büyüküstün ve İbrahim Kutluay arasındaki aşk iddiası 8 yıl önce çok konuşulmuştu. O dönem eşi Demet Şener ile boşanma aşamasında olan İbrahim Kutluay bu dedikoduları yalanlamıştı.

O yıllarda Onur Saylak ile evli olan Tuba Büyüküstün de açıklama yapmış, iddiaların gerçek olmadığını dile getirmişti.

Bu olayın ardından Tuba Büyüküstün de İbrahim Kutluay da eşlerinden boşandı.

Yıllar sonra ise Tuba Büyüküstün ve İbrahim Kutluay'ın adı bir kez daha yan yana geldi. İddiaya göre Kutluay geçen günlerde Fransa'da yaşayan Büyüküstün'le görüştü.

Paris sokaklarında Büyüküstün ve Kutluay'a ait olduğu öne sürülen fotoğraf sosyal medyada gündem oldu.

Yaşanan bu gelişmelerinin ardından gözler İbrahim Kutluay'ın eski eşi Demet Şener'e çevrilmişti.

Şener, önceki gün bir etkinliğe katıldı. Muhabirlerin eski eşi İbrahim Kutluay'ın Tuba Büyüküstün ile çıkan fotoğrafları sorması üzerine Şener, şöyle konuştu:

"Beni hiç ilgilendirmiyor, o zaten aldatıldığımda bile 'öyle bir şey yok' demişti. Bana değil ona sorun! Davaya başlandıktan sonra kimsenin kimseyle alakası kalmadı. Üzerinden kaç sene geçmiş..."

İrem ve Ömer isimli iki çocuğu olan İbrahim Kutluay ile Demet Şener 2018 yılında boşanmıştı. Çiftin boşanmasına neden olarak Kutluay'ın Edwina Sponza ile yaşadığı gizli aşk gösterilmişti.