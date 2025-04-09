Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Allan Saint-Maximin, FBTV'ye özel açıklamalarda bulundu.Puan farkını 3'e düşürerek şampiyonluk yarışında Galatasaray üzerindeki baskıyı artırdıklarını söyleyen 28 yaşındaki oyuncunun sözleri şu şekilde: “Alınan galibiyetle şampiyon olma isteklerini ortaya koyduklarını vurgulayan tecrübeli oyuncu, "Taraftarlarımızın arkamızda oluşuyla sezonun sonuna kadar her maçı kazanmamız gerekiyor ki şampiyon olma şansımızı yükseltelim. Kolay bir sezon olduğunu söyleyemeyiz. Benim için de aynı şekilde. Ama futbolda şunu çok iyi bilmemiz gerekiyor ki önemli oyuncular önemli anlarda önemli dakikalarda sahne alırlar ve kendilerini gösterirler. Şu anda geçmişte olan maçları düşünmememiz gerekiyor. Şimdi final haftalarına giriyoruz ve final adımlarını atmamız gerekiyor."

MOURİNHO SÖZLERİ

Allan Saint-Maximin, teknik direktör Jose Mourinho ile ilgili şunları kaydetti: "Birbirimize ne hissediyorsak dürüst bir şekilde açıklıyoruz. Bunu da birbirimize karşı saygı içerisinde yapıyoruz. Onu çok seviyorum. Özellikle Fenerbahçe Akademisi'nde ve benim akademim de bulunan genç arkadaşlarıma yaptıklarını unutamam. Bu yaptığı şey birçok şeyden daha önemli benim için. Futbol dünyasında bunu yapmayacak birçok hoca var. Buradan isim vermem doğru olmaz ama Jose Mourinho'nun yaptıklarını yapmayacak birçok hoca var. Yaptıkları benim için çok önemli ve değerli. Futbolun içinde tartışma yaşayabilirsiniz, ayrı düştüğünüz konular olabilir bunlar çok normal. Sonuç itibarıyla şunları söyleyebilirim ben hocama çok büyük bir sevgi ve saygı duyuyorum. Aynı şekilde geçmişte başardığı birçok şeye de çok büyük saygı duyuyorum. Umarım isteğimizi, arzularımızı birlikte gerçekleştirebiliriz ve sezonu en harika bir şekilde tamamlayabiliriz. Bizim için en önemlisi bu olacaktır."