Almanya’da doğduktan sonra 2019 yılında babası Umut K. tarafından annesinden kaçırılan ve Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde harabe bir evde babaannesi Hanife Taşdemir Stief tarafından alıkonulan Nazar S.'nin (8) yeni görüntüleri ortaya çıktı. Özel polisin 30 günlük takibiyle 10 Mart'ta kurtarılan ve DNA testi sonrası Almanya'daki annesine teslim edilen çocukla ilgili dava dosyasına yeni deliller girdi.

BABAANNENİN TELEFONUNDAN ÇIKTI

DHA'nın ulaştığı ve tutuklu babaanne Hanife Taşdemir Stief’in cep telefonundan elde edilen görüntülerde, Nazar’ın alıkonulduğu evin içinde ve bahçesinde geçirdiği anlar yer aldı. Fotoğraf ve videolarda küçük çocuğun bahçede akülü arabaya bindiği, şişme havuzda serinlediği, karda oynadığı ve kendisine hediye edilen yavru köpeğe ninni söyleyerek kucağında salladığı görüldü.

12 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENİYOR

'18 yaşını doldurmamış kişilere karşı insan ticareti' suçundan 12'şer yıla kadar hapis istemiyle yargılanan tutuklu babaanne Hanife Taşdemir Stief ile diğer 5 sanığın yargılanmasına başlandı. Mahkeme, babaannenin tutukluluk halinin devamına karar verirken, cep telefonundan çıkan görüntüler dosyaya delil olarak eklendi. Almanya'da annesi ve kız kardeşiyle yeni bir hayata başlayan Nazar'ın ise kreşe başladığı ve Almanca eğitimi aldığı öğrenildi.