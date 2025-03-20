Deutsche Bank, 2025 yılında perakende bankacılık biriminde önemli bir yeniden yapılandırma sürecine giriyor. CEO Christian Sewing'in açıklamalarına göre, banka yaklaşık 2 bin kişiyi işten çıkaracak ve şube sayısında da ciddi bir azalma yaşanacak.

Deutsche Bank, perakende bankacılık faaliyetlerini yeniden yapılandırırken iş gücünü azaltmayı hedefliyor. Sewing, bu süreçte 2025 yılı sonuna kadar yaklaşık 2 bin çalışanın işine son verileceğini duyurdu.

Ayrıca, şube sayısında da önemli bir azalma planlandığı belirtildi. Sewing, “Bu yıl planladığımız gibi şubelerimizi oldukça önemli sayıda azaltacağız” dedi.

HANGİ ŞUBELERİN KAPANACAĞINA DAİR KESİN BİR BİLGİ VERİLMEDİ

Banka, geçen yıl 125 şubesini kapatmıştı. 2025 yılında daha fazla şube kapanışı yapılması gündemde olsa da, şu an için hangi şubelerin kapanacağına dair kesin bir bilgi verilmedi. CEO Sewing, şube kapanışlarının detaylı planlarının ilerleyen dönemlerde açıklanacağını belirtti.

YENİDEN YAPILANDIRMA MALİYETLERİ HESABA KATILDI

Deutsche Bank, bu yeniden yapılandırma sürecinin getireceği maliyetleri de hesaba kattı. Sewing, işten çıkarma ve şube kapanışlarının bankanın mali planlarına dahil edildiğini açıkladı.

Banka, bu adımlar ile operasyonel verimliliği artırmayı ve maliyetleri düşürmeyi amaçlıyor.