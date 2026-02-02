Deutsche Bank, altındaki sert düşüşe rağmen fiyat tahminini 6 bin dolar seviyesinde tuttu.

Kurum analisti Micheal Hsueh, 2 Şubat tarihli notunda, merkez bankası alımları da dahil olmak üzere metalin sözde tematik itici güçlerinin 'olumlu kalmaya devam ettiğini ve yatırımcıların altın (ve değerli metallere) yatırım yapma gerekçelerinin değişmediğine inandıklarını' belirtti.

Piyasa koşullarının, fiyatlarda kalıcı bir tersine dönüş için uygun görünmediği aktarıldı. Çin'in 'değerli metallere yapılan yatırım akışının önde gelen itici gücü' olduğuna dair işaretler olduğu belirtildi.

ŞİMDİYE KADAR GÖRÜLEN EN DRAMATİK DÜŞÜŞ

Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde emtia piyasalarında şimdiye kadar görülen en dramatik çöküşlerden biri yaşandı. Gümüşün yüzde 26’lık düşüşü, kayıtlara geçen en büyük düşüş olurken, altın on yıldan uzun bir sürenin en kötü gününde yüzde 9 değer kaybetti.

Ton başına 14 bin 500 doları aşan ani bir artıştan sonra, bakır fiyatları aynı hızla bir gerileme yaşadı. Merkez bankalarının doların alternatifi olarak altın rezervlerini artırdığı son birkaç yıldır altın fiyatları yükselişteydi.

Son dönemde ABD varlıklarını elden çıkarma eğiliminin artması ve Çinli spekülatörlerin satın alma dalgası da değerli metallerin yükselişini körüklemişti. Cuma günkü çöküşün tetikleyicisi ise ABD Başkanı Donald Trump’ın Kevin Warsh’ı Fed’in başına atama haberi oldu. Bu haber doları yükseltirken, birçok yatırımcı zaten metal fiyatlarının aşırı yükseldiği ve haftalar süren kesintisiz tırmanışın ardından bir düzeltme yaşanmasının kaçınılmaz olduğu görüşündeydi.

