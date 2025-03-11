Leipzig, son on Bundesliga maçında sadece üç galibiyet alabildi ve şu anda altıncı sırada yer alıyor. Şampiyonlar Ligi potasının beş puan gerisinde kalan kulüp, Simons’un beklentileri karşılamadığını düşünüyor.

Leipzig, genç oyuncunun sözleşmesini 2027’ye kadar uzatmıştr. Yıllık 13 milyon euro kazanan 21 yaşındaki futbolcu, takım arkadaşları arasında da memnuniyetsizlik yaratıyor.

Bild, Simons’un soyunma odasına üzerinde "XS 10" yazılı kişisel bir beyzbol şapkasıyla girdiğini ve bunun, oyuncunun büyük egosunun bir simgesi olarak görüldüğünü belirtiyor. Alman basını, Simons’un Leipzig için ne sahada ne de kulübün yüzü olarak bekleneni veremediğini vurguluyor.

Haberde, "Sorun şu ki, haftalardır Simons beklentilerin ve takım içindeki özel konumunun karşılığını veremiyor. Maçları belirleyemiyor ve giderek daha fazla belirsizlik unsuru hâline geliyor. Yenilen gollerde sorumluluk taşıyor ve takım arkadaşları bunu fark ediyor. Bu durum, soyunma odasında huzursuzluk yaratıyor" ifadeleri yer aldı.

Ayrıca, Simons’un teknik ekibin uyarılarına açık olmadığı ve kendi bildiğini yapmaya devam ettiği iddia ediliyor. Oyuncunun, saha dışındaki etkinliklerde, medya ve sponsorlarla ilgili organizasyonlarda dahi kendi danışmanlarıyla hareket ettiği ve kulüp programlarına bağlı kalmadığı öne sürülüyor.