Trabzonspor ara transferde rotayı Bulgaristan’a çevirdi. Gündemdeki isim, Thomas Reis’in Ludogorets’ten yakından tanıdığı Deroy Duarte. Bordo-mavililer 27 yaşındaki futbolcu için hazırlıklara başladı. Merkez orta saha ve ön liberoda görev yapabilen Yeşil Burun Adaları Milli Takımı oyuncusu bu sezon ligde çıktığı 10 maçın 7’sine ilk 11’de başladı, 530 dakikada bir asist yaptı. Sözleşmesi 2028’de bitiyor, piyasa değeri 2.5 milyon Euro.

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