Almanya'nın Werl kentinde yarım asırdır el yapımı premium çikolatalar üreten DreiMeister Spezialitäten, küresel hammadde piyasalarındaki önlenemez yükselişin kurbanı oldu. 1950’li yıllarda temelleri atılan ve gastronomi dünyasında sadık bir kitle edinen dev üretici, 21 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla yerel mahkemeye iflas başvurusunda bulunarak sektörde şok etkisi yarattı. Ancak bu hamle bir son olmaktan ziyade, şirketin mevcut borç yükünden arınarak yoluna devam etmesini amaçlayan stratejik bir "öz yönetim" sürecinin başlangıcını temsil ediyor.

KAKAO PİYASASINDA TARİHİ BASKI

Şirket yöneticisi Markus Luckey’nin açıklamaları, butik üretim yapan Avrupalı firmaların ne denli büyük bir mali kıskaçta olduğunu kanıtlar nitelikte. Özellikle son dönemde kakao rekoltesindeki düşüşe bağlı olarak hammadde fiyatlarının spekülatif seviyelere ulaşması, DreiMeister gibi yüksek kakao oranlı ürünler sunan işletmelerin maliyet dengesini bozdu. Buna ek olarak Almanya'daki yüksek enerji maliyetleri ve artan personel giderleri, şirketin nakit akışı üzerinde "mükemmel fırtına" etkisi yarattı.

ÖZ YÖNETİM VE OPERASYONEL SÜREÇ

Mahkeme tarafından onaylanan geçici öz yönetim statüsü, şirketin kontrolünün tamamen kayyuma devredilmediği, mevcut yönetimin deneyimli hukukçu Michael Schütte denetiminde operasyonları sürdürdüğü bir yapı sunuyor. Bu durum, DreiMeister’in Werl'deki fabrikasında üretimin aksamayacağı anlamına geliyor. Yaklaşık 110 çalışanın istihdam edildiği tesiste, siparişlerin teslimatı ve kalite standartları korunmaya devam ederken, çalışanların maaşları ise federal yasalar çerçevesinde güvence altına alınmış durumda.

DreiMeister, sadece bir şekerleme üreticisi değil; Michelin yıldızlı restoranlardan uluslararası hava yolu şirketlerine kadar uzanan geniş bir lüks tüketim ağının ana tedarikçisi konumunda bulunuyor. 20'den fazla ülkeye ihraç edilen o meşhur el yapımı trüf ve pralinlerin üretim devamlılığı, hem Alman şekerleme endüstrisi hem de global gastronomi ortakları için kritik bir önem taşıyor. Yeniden yapılandırma sürecinin başarıyla tamamlanması halinde, markanın modernize edilmiş mali yapısıyla pazardaki yerini koruması bekleniyor.