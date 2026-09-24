Alman otomotiv devi Mercedes-Benz, Almanya'daki üretim tesislerinde 800 milyon euroya kadar tasarruf planlıyor. Şirket, çalışanların çalışma süresini ücret artışı olmadan uzatmayı, tatil ve yıl sonu ikramiyelerini azaltmayı ya da tamamen kaldırmayı ve özel ödemeleri iptal etmeyi değerlendiriyor.

WirtschaftsWoche'nin haberine göre, Mercedes'in Üretimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Michael Schiebe, Sindelfingen'de düzenlenen bir şirket toplantısında, Almanya'daki maliyetlerin düşürülememesi durumunda bir binek araç fabrikası ve bir powertrain bileşenleri fabrikasının kapanabileceğini belirtti.

İKİ FARKLI SENARYO GÜNDEMDE

Mercedes, Almanya'daki yüksek işgücü maliyetlerini azaltmak için iki farklı yol üzerinde duruyor. Birinci senaryoda, işyeri işçi temsilciliğinin uzlaşmaya gitmesi ve farklı yöntemlerle tasarruf sağlaması öngörülüyor. Bu durumda, yurt dışına sınırlı ölçekte kapasite kaydırılması planlanıyor ve Almanya'daki fabrikaların korunması hedefleniyor.

İkinci senaryoda ise, işyeri işçi temsilciliğinin direnmesi halinde Almanya'daki bazı fabrikaların kapanması gündeme gelebilir. Mercedes, kısa süre önce Macaristan'ın Kecskemét kentindeki fabrikasının üretim kapasitesini iki katına çıkararak yıllık 400 bin araca ulaştırmıştı.

ÇALIŞMA SÜRESİ 40 SAATE ÇIKABİLİR

Mercedes yönetimi, Almanya'daki işgücü maliyetlerini düşürmek için haftalık 35 saatlik çalışma süresinin 40 saate çıkarılmasını gündeme aldı. Bu değişiklik, çalışanların aynı ücret karşılığında daha uzun süre çalışmasını öngörüyor.

Konuya yakın üç kaynak, Mercedes'in Almanya'daki işgücü maliyetlerinde 800 milyon euroya kadar tasarruf etmeyi hedeflediğini WirtschaftsWoche dergisine doğruladı.

SENDİKA VE YÖNETİM ARASINDA GÖRÜŞME SÜRECİ

İşyeri işçi temsilciliği, iki yıllık bir süre için haftada iki saat ücretsiz fazla çalışmayı tartışmaya açtı. Ancak Mercedes'in çalışma süresini değiştirebilmesi için IG Metall sendikasıyla görüşmesi gerekiyor. Sendika onayı olmadan ne yönetim kurulu ne de işyeri işçi temsilciliği, toplu iş sözleşmesiyle belirlenen 35 saatlik çalışma süresinden sapma yapamayacak.

Toplantıda Schiebe'nin konuşması sırasında katılımcılar tarafından sık sık laf atıldığı ve yuhalandığı bildirildi. Schiebe'nin toplantıya bir korumayla birlikte katıldığı, bu durumun tedbir amaçlı olduğu ifade edildi.