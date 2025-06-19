Deutsche Bank Türkiye Ekonomisti Yiğit Onay, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) haziran ayı faiz kararını CNBC-e’de değerlendirdi. Londra temsilcisi Berfu Güven’in sorularını yanıtlayan Onay, kararın beklentilerle uyumlu olduğunu, ancak Merkez Bankası’nın temkinli duruşunu sürdürdüğünü vurguladı.

TCMB’nin enflasyon görünümünde önceki döneme göre görece bir iyileşme gördüğünü ifade eden Onay, “Merkez Bankası bu kararla birlikte bir miktar daha rahatladığını gösteriyor, ancak temkini elden bırakmadı. Özellikle son dönemdeki jeopolitik gelişmeler, arz yönlü şokların enflasyon üzerinde baskı yaratabileceğine işaret ediyor” dedi.

TEMMUZ AYINDA İNDİRİM SİNYALİ

Yiğit Onay, Merkez Bankası’nın haziran ayında sabırlı davrandığını ve temmuz ayı için faiz indirimi ihtimalinin masada olduğunu belirtti. “TCMB’nin yönlendirmeleri, temmuz ayında kademeli bir faiz indirimi yapılabileceğine işaret ediyor. Ancak burada kurda istikrar belirleyici olacak. Şu ana kadar piyasalar açısından sürpriz bir güvercinlik söz konusu değil” ifadelerini kullandı.

'250 BAZ PUAN OLABİLİR'

Deutsche Bank olarak temmuz ayında 250 baz puanlık bir faiz indirimi öngördüklerini belirten Onay, bu sürecin finansal koşullardaki rahatlamaya bağlı olarak şekilleneceğini söyledi. Haziran enflasyonu verilerinin önemine dikkat çeken Onay, “Beklentimiz yüzde 1,5 seviyelerinde bir artış. Ancak özellikle tarımsal üretimi etkileyen don olayları sonrası gıda fiyatları yukarı yönlü sürpriz yapabilir. Ayrıca petrol fiyatlarındaki yükselişin pompa fiyatlarına yansıması da izlenmeli. Buna rağmen TCMB'nin mesajı net: Enflasyonda ana eğilim aşağı yönlü” dedi.

YIL SONU DOLAR/TL TAHMİNİ

Deutsche Bank’ın yıl sonu faiz tahmini piyasadan daha yukarıda. Onay, “Piyasa, yıl sonunda politika faizinin yüzde 36 seviyelerine ineceğini öngörüyor. Bizim tahminimiz ise yüzde 37,5. Bu da TCMB’nin daha temkinli bir patikada ilerleyeceğini düşündüğümüz anlamına geliyor” değerlendirmesinde bulundu.

Reel faizlerin tarihsel olarak yüksek seviyelerde olduğunu belirten Onay, bunun Merkez Bankası’na faiz indirimi için manevra alanı sağladığını ifade etti. Yıl sonu dolar/TL tahmini hakkında da konuşan Onay, bankanın beklentisinin 45 TL olduğunu açıkladı.

Bu tahmin şu an 39 TL seviyesinde bulunan dolar kurunun yıl sonunda 6 lira birden artarak 45 TL olması sonucunu çıkartıyor.