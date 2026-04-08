Commerzbank Gelişen Piyasalar Ekonomisti Tatha Ghose, ABD ile İran arasındaki iki haftalık ateşkesin küresel piyasalara ve Türkiye’ye olası etkilerini değerlendirdi. Ghose, anlaşmanın gerçekleşmesi halinde petrol fiyatlarının 70 dolar seviyelerini görebileceğini ve gelişen ülke piyasalarında kademeli bir rahatlama yaşanabileceğini söyledi. Öte yandan TL’nin değer kazanımının sınırlı kalacağına dikkat çekti.

ATEŞKESİN ETKİLERİ VE RİSKLER

Ghose, ateşkese rağmen müzakerelerin süreceğini ve risklerin tamamen ortadan kalkmadığını belirterek, “Bu savaş çok da onaylanan bir savaş olmadı. Analistler olarak optimist kalmak isteriz, ama 10 maddelik gündemin her iki tarafta mükemmel şekilde anlaşmaya kavuşamayacağını da akılda tutuyoruz.” dedi.

TL’DE DURUM

Savaş süresince gelişen ülke piyasalarında bir çıkış gözlemlediklerini ifade eden Ghose, Türkiye özelinde ise TL’de ciddi bir ralliden söz edilemeyeceğini vurguladı. Ghose, “TL bir süredir değer kaybetme trendindeydi. Türkiye’de cari açık hala genişlemeye devam ediyor. Enflasyon tarafında beklenen iyileşmeyi göremiyoruz ve bize sıkışmış bir görüntü çiziyor. Bu problemler devam ederken TL’de ciddi bir ralliden söz edilemez.” ifadelerini kullandı.

TCMB’NİN OLASI ADIMLARI

TCMB’nin olası adımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ghose, “Durum iyileşirse TCMB, TL’yi korumak için daha az adım atacaktır.” dedi. Ateşkesin iki haftadan daha uzun sürmemesi halinde ise repo işlemleri tarafında bir adım atılabileceğini veya koridor girişiminin tersine çevrilebileceğini belirtti. Ghose, bu noktada faiz indirimi görmeden önce farklı adımlar atılabileceğini vurguladı. Ayrıca, savaş öncesi TCMB’nin bazı adımlarında olduğunu hatırlatarak, artan petrol fiyatlarının bir miktar olumsuz etkisi bulunduğunu ve bankanın hâlâ kullanabileceği enstrümanlar olduğunu söyledi.

KÜRESEL PİYASALARDA İYİMSERLİK

Ghose, küresel piyasalara ilişkin de iyimser mesajlar vererek, gelişen ülkelerin kredi risk primlerinde normalleşme olabileceğini ve savaş öncesi seviyelere dönülebileceğini ifade etti.

Ateşkes için verilen iki haftalık süre, 22 Nisan’a yani TCMB’nin nisan ayı PPK toplantısına denk geliyor. Ghose’nin değerlendirmeleri, yatırımcıların hem TL hem de küresel piyasa hareketlerini yakından takip etmesi gerektiğini ortaya koyuyor.