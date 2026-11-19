Galatasaray'da milli aranın ardından Samsunspor maçına odaklanılırken Yunus Akgün için transfer iddiası gündeme geldi. Borussia Dortmund'un, 26 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için ara transfer döneminde sarı-kırmızılı kulübün kapısını çalmasının beklendiği belirtildi.

Takvim'in aktardığı habere göre Galatasaray yönetimi ve teknik heyeti, Yunus'un ayrılığına sıcak bakmıyor. Astronomik bir teklif gelmediği sürece milli futbolcunun kariyerine sarı-kırmızılı takımda devam edeceği ifade ediliyor. Yunus'un da kulüpte kalmak istediği öne sürülüyor.

Galatasaray ile sözleşmesi 2029 yılına kadar süren Yunus Akgün, bu sezon tüm kulvarlarda 15 maçta görev aldı. Milli oyuncu bu karşılaşmalarda 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Yunus'un piyasa değeri ise 18 milyon euro olarak gösteriliyor.