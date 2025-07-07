Almanya merkezli Commerzbank dolar ve euro için yeni hedef fiyatını açıkladı.
DOLAR/TL VE EURO/TLTAHMİNLERİNİ GÜNCELLEDİ
Banka, yıl sonunda dolar için 44 lira tahmininde bulunurken euro içinse 51 lira tahminini yeniledi.
Euro/TL haftanın ilk işlem gününe 46,95 seviyesinden başlarken dolar ise 19 Mart'tan bu yana ilk kez 40 lira seviyesini aştı.
BANKANIN DAHA ÖNCEKİ TAHMİNLERİ
Banka, euro için Eylül ayında 48.30 lira, Aralık ayında 51.04 lira, Mart 2026'da 52.65 lira, Haziran 2026'da 54.28 lira, Eylül 2026'da 56.40 lira olacağı tahminini yapmıştı.
Commerbank eylül ayında dolar için 42 lira, Aralık ayında 44 lira, Mart 2026'da 45 lira, Haziran 2026'DA 46 lira, Eylül 2026'da da 47 lira tahmininde bulunmuştu.