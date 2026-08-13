Türkiye ekonomisindeki gelişmeler ve para politikası adımları, uluslararası finans kuruluşlarının merceğinde olmaya devam ediyor. Almanya merkezli Commerzbank, Türk lirasına yönelik yayımladığı son değerlendirme notunda, döviz kurlarındaki yukarı yönlü hareketin yıl sonuna kadar belirginleşerek süreceğine dikkat çekti.

KIRILGANLIKLAR VE ENFLASYON BASKISI SÜRÜYOR

Commerzbank Analisti Tatha Ghose tarafından hazırlanan raporda, Türkiye'nin makroekonomik görünümüne dair önemli tespitlere yer verildi. Ülkenin enerji ithalatına olan yüksek bağımlılığı ile Orta Doğu coğrafyasıyla kurduğu sıkı ticari ve finansal ilişkilerin, ödemeler dengesi üzerindeki mevcut kırılganlıkları daha da derinleştirdiği vurgulandı.

Öte yandan raporda, küresel piyasalardaki enerji fiyat şokları ve kuraklığa bağlı olarak gıda fiyatlarında beklenen artışlara da işaret edildi. Bu faktörlerin birleşimiyle Türkiye'de enflasyonun yüksek seyrini korumaya devam edeceği ifade edildi.

MERKEZ BANKASI 'FAİZ İNDİRİMİ' KISKACINDA

Raporun para politikasına ayrılan bölümünde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) atacağı adımlara yönelik kritik bir iddia ortaya atıldı. Analist Ghose, enflasyon oranlarındaki katılık sürse dahi, oluşabilecek siyasi baskılar sebebiyle TCMB'nin yakın zamanda yeniden faiz indirim döngüsüne girmek zorunda kalabileceğini savundu.

Tüm bu ekonomik kırılganlıklar ve para politikası beklentilerini modelleyen Commerzbank, yıl sonu kur hedefini güncelleyerek dolar/TL'nin aralık ayı itibarıyla 53 TL seviyesini göreceği tahmininde bulundu.