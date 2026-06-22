Commerzbank Research, petrol arzının çerçeve anlaşmanın ardından yeniden artmasının beklendiğini ancak yükselişin ilk aşamada yavaş gerçekleşebileceğini bildirdi.

Banka, bu görünüm doğrultusunda Brent petrolün yıl sonu fiyat tahminini varil başına 85 dolardan 80 dolara düşürdü. Buna karşın petrol fiyatlarının gelecek yılın büyük bölümünde savaş öncesindeki seviyelerin üzerinde kalmasının beklendiği belirtildi.

Uluslararası Enerji Ajansının son aylık raporuna göre küresel petrol arzı, geçen yılın ortalamasının günlük 3,8 milyon varil altında bulunuyor. Savaşın başlamasından bu yana stokların da benzer hızla gerilediğine dikkat çeken Commerzbank, stokların yeniden tamamlanmasıyla petrol talebinin artabileceğini öngördü.

Banka, Avrupa doğal gazı için yıl sonu fiyat tahminini de megavatsaat başına 50 avrodan 45 avroya çekti.

Kısa vadede Hürmüz Boğazı üzerinden sevkiyatın yeniden başlamasıyla doğal gaz fiyatlarında sınırlı bir gerileme yaşanabileceği ifade edildi. Ancak El Niño kaynaklı yüksek sıcaklıkların Asya'da LNG talebini artırması ve Avrupa'daki düşük doğal gaz stoklarının fiyatlar üzerinde yukarı yönlü risk oluşturabileceği belirtildi.

Commerzbank, doğal gaz fiyatlarının gelecek yıl da savaş öncesindeki seviyelerin üzerinde kalabileceğini tahmin etti. Katar'ın üretimini 2 ay içinde savaş öncesi kapasitenin yüzde 80'ine çıkarmayı planlamasına rağmen, LNG üretiminin savaş öncesi düzeye dönmesinin tesislerdeki hasar nedeniyle birkaç yıl sürebileceği kaydedildi.