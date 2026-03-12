Deutsche Bank tarafından hazırlanan yeni raporda Orta Doğu’daki çatışmanın petrol piyasaları üzerindeki olası etkileri üç farklı senaryo üzerinden değerlendirildi. Raporda özellikle Hürmüz Boğazı’nın akıbetinin küresel enerji fiyatlarının yönü açısından en kritik unsur olmaya devam ettiği vurgulandı. Banka, boğazın açık kalması, belirsiz şekilde kapanması ya da tamamen kapanması ihtimallerine göre petrol fiyatlarının farklı bantlarda hareket edebileceğini belirtti.

HÜRMÜZ BOĞAZI PETROL PİYASASININ ANA BELİRLEYİCİSİ

Raporda Orta Doğu’daki jeopolitik gelişmelerin küresel petrol arzı üzerinde doğrudan etkili olabileceği belirtilirken, özellikle Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleşen enerji taşımacılığının küresel piyasalar açısından kritik öneme sahip olduğu ifade edildi. Banka, boğazın durumuna bağlı olarak petrol fiyatlarının geniş bir aralıkta dalgalanabileceğini vurguladı.

SENARYO 1: BOĞAZ YENİDEN AÇILIRSA FİYATLAR GERİLEYEBİLİR

Raporda yer alan ilk senaryoya göre çatışmanın kısa sürede sona ermesi ve Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması halinde petrol piyasalarında hızlı bir normalleşme yaşanabileceği belirtiliyor. Bu durumda Brent ham petrolünün önce yaklaşık 80 dolar seviyesine geleceği, ardından ise 70 dolara kadar gerileyebileceği öngörülüyor. Böyle bir gelişmenin arz kaygılarını önemli ölçüde azaltacağı ve piyasalarda istikrarın yeniden sağlanabileceği ifade ediliyor.

SENARYO 2: BELİRSİZ KAPANMA DURUMUNDA FİYATLAR YÜKSEK KALABİLİR

İkinci senaryoya göre boğazın durumunun belirsizliğini koruması halinde petrol fiyatlarında yüksek seviyelerin devam edebileceği değerlendiriliyor. Raporda Nisan ayında OPEC tarafından arz artışı yapılması ihtimaline rağmen Brent petrolün 80 ile 100 dolar bandında kalabileceği ifade ediliyor. Bu senaryoda ek arzın fiyatlar üzerindeki yukarı yönlü baskıyı sınırlayabileceği ancak tamamen ortadan kaldırmaya yetmeyebileceği belirtiliyor.

SENARYO 3: TAM KAPANMA HALİNDE PETROL 150 DOLARA ÇIKABİLİR

Raporda en olumsuz senaryonun Hürmüz Boğazı’nın zorla ve kalıcı biçimde kapatılması olduğu ifade edildi. Böyle bir durumda Brent petrol fiyatlarının 130 ile 150 dolar aralığına kadar yükselebileceği uyarısında bulunuluyor. Bankaya göre bu senaryo, küresel enerji sistemi açısından son derece ağır sonuçlar doğurabilir ve dünya ekonomisini ciddi bir resesyon riskiyle karşı karşıya bırakabilir.

ALTIN İÇİN HEDEF 6 BİN DOLAR

Deutsche Bank raporunda altın fiyatlarına ilişkin beklentilere de yer verildi. Bankaya göre altının 2026 yıl sonu hedefi ons başına 6.000 dolar olarak öngörülürken, 2026 yılı genelinde ortalama fiyatın 5.500 dolar seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Banka ayrıca 2027 yılı boyunca altının ortalama 6.200 dolar seviyelerinde seyredeceği tahminini paylaştı.

