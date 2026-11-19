Arvato, Ekol Lojistik'in Türkiye'deki sözleşmeli lojistik faaliyetlerini devralmak üzere anlaşma imzaladığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, devir Arvato'nun Türkiye'deki lojistik altyapısını güçlendirecek.

Böylece şirket, Türkiye'de ve uluslararası pazarlarda operasyonlarını büyüten müşterilerine daha kapsamlı destek sunabilecek.

İlgili düzenleyici kurumların onayına tabi olan işlemin tamamlanmasına kadar iki şirket bağımsız olarak faaliyetlerini sürdürmeye ve kendi müşterilerine hizmet vermeye devam edecek.

Anlaşma, Arvato'nun pazarın artan taleplerine çok daha hızlı ve kapsamlı yanıt vermesini sağlayacak. Ayrıca Türkiye'deki deneyimini Ekol Lojistik'in geniş dağıtım ağı ve saha gücüyle birleştiren şirket, müşterilerinin hem yurt içinde hem de yeni pazarlarda büyümesine doğrudan destek olacak.

Anlaşma kapsamında, Ekol Lojistik'in depoları ve Türkiye genelindeki dağıtım ağı Arvato'nun operasyonlarına dahil olacak. Genişlemeyle şirket, Türkiye'de 26 depoda 1,2 milyon metrekarenin üzerinde lojistik alana ulaşacak. Atılan adım, şirketin varlığını İstanbul bölgesinin ötesine taşıyarak çok uluslu şirketlere destek verme kabiliyetini artıracak.

Söz konusu anlaşma, şirketin moda ve tüketici elektroniği lojistiğindeki konumunu daha da sağlamlaştırırken, sağlık lojistiğinde güçlü bir varlık oluşturmasını ve hızlı tüketim ürünleri (FMCG) sektörüne güçlü bir başlangıç yapmasını sağlayacak.

Anlaşmayla Arvato, büyük ölçekli ve kanıtlanmış otomatik lojistik çözümlerine erişim kazanarak Türkiye'deki teknolojik konumlanmasını ve uygulama kabiliyetlerini daha da güçlendirecek.

Süreç kapsamında Ekol Lojistik'in ekibi Arvato bünyesine katılacak. Güçlü operasyonel ölçek, ileri otomasyon çözümleri ve uzman insan kaynağının bir araya gelmesi markalar için önemli bir katma değer oluşturacak.

'MÜŞTERİLERİMİZ FARKLI PAZARLARDA BÜYÜMEYE DEVAM EDİYORUZ'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arvato Üst Yöneticisi (CEO) Frank Schirrmeister, müşterilerinin farklı pazarlarda büyümeye devam ettiğini ve giderek karmaşıklaşan tedarik zincirlerini yönettiklerini belirtti.

Schirrmeister, büyümelerine paralel olarak ölçeklenebilecek lojistik iş ortaklarına ihtiyaç duyduklarını aktararak, şunları kaydetti:

'Söz konusu adım, bölgenin en cazip lojistik pazarlarından birinde hedeflerini destekleme kabiliyetimizi önemli ölçüde güçlendiriyor. Arvato'nun uluslararası ağını Ekol'ün güçlü yerel platformuyla birleştirerek müşterilerimiz için yeni büyüme fırsatları, daha yüksek operasyonel esneklik ve gelişmiş tedarik zinciri performansı yaratıyoruz. İmzalanan anlaşma aynı zamanda uzun vadeli güçlü büyüme fırsatları gördüğümüz ve müşterilerimiz için somut değer yaratabileceğimiz pazarlara yatırım yapma kararlılığımızın da altını çiziyor.'

Ekol Lojistik Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Musul da sektör uzmanlıkları, geniş operasyon ağı ve teknolojiyle otomasyona verdikleri önem sayesinde Türkiye'de güçlü bir sözleşmeli lojistik operasyonu kurduklarını vurguladı.

Arvato'nun ise uluslararası ağı ve faaliyetlerini daha da büyütme hedefiyle geldiğini anlatan Musul, 'Birbirini tamamlayan güçlü yönler, müşterilerimize daha kapsamlı çözümler, daha geniş ölçekte hizmet ve yeni büyüme fırsatları sunmak için sağlam bir zemin oluşturuyor. Söz konusu adımın hem müşterilerimiz hem de çalışanlarımız için uzun vadeli değer yaratacağına inanıyorum.' ifadelerini kullandı.

Arvato Türkiye ve BAE Genel Müdürü Umur Özkal da Türkiye'nin son derece dinamik bir lojistik pazar olduğunu ve müşterilerinin ülke çapında erişimi, sektör uzmanlığı ve ileri teknolojiyi bir arada sunan çözümlere her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğunu aktardı.

Özkal, 'Arvato ve Ekol Lojistik'in yetkinliklerini bir araya getirerek çok daha geniş bir yelpazedeki ihtiyaçlara yanıt verebilecek ve kesintisiz inovasyonla büyüme için güçlü bir platform oluşturabileceğiz. Birbirini tamamlayan güçlü yönlerin üzerine inşa etmek, otomasyon ve teknolojiye yatırım yapmayı sürdürmek ve Türkiye'deki işimizi müşterilerimizle birlikte daha da geliştirmek adına büyük bir potansiyel görüyoruz.' değerlendirmesinde bulundu.