Euronews'te yer alan habere göre; Almanya Başbakanı Friedrich Merz, pazartesi günü aralarında Deutsche Bank ve Siemens gibi devlerin de bulunduğu 61 şirketin üst düzey yöneticisiyle bir araya geldi. Toplantının amacı, ülke ekonomisine duyulan güveni yeniden inşa etmek ve Almanya’yı yatırımcılar açısından daha cazip hale getirmekti.

631 MİLYAR EUROLUK YATIRIM

Toplantıya katılan şirketler, 2028 yılına kadar sermaye yatırımları, Ar-Ge harcamaları ve uluslararası yatırımlar kapsamında toplam 631 milyar euroluk yatırım taahhüdünde bulundu. Bu dev miktar, hem yeni sermaye girişlerini hem de halihazırda taahhüt edilmiş kaynakları kapsıyor.

Siemens CEO’su Roland Busch, Handelsblatt gazetesine yaptığı açıklamada, artık siyaset sahnesinde yapısal reformlar için cesur adımlar atılması gerektiğini söyledi. “Büyük adımların atılması artık şart” diyen Busch, mevcut koşulların yalnızca özel sektör yatırımıyla değil, siyasi kararlılıkla da iyileştirilebileceğini vurguladı.

'ÇOK CİDDİYE ALIYORUZ'

Şirketlerin hükümete, altyapı projeleri için onay süreçlerinin hızlandırılması ve işgücü sıkıntısına karşı önlem alınması yönünde baskı yapması bekleniyor. Bu talepler, ülkenin üretim kapasitesini artırmak ve ekonomik dinamizmini yeniden kazanmak adına kritik görülüyor.

Başbakan Merz, geçen hafta düzenlediği yaz basın toplantısında bürokrasiyi azaltma konusunu “çok ciddiye aldıklarını” belirtmişti. Hükümetin öncelikli hedefi, Almanya’yı bir yatırım merkezi olarak yeniden konumlandırmak.

Toplantının duyurusu, hükümetin kısa süre önce borç freni kurallarında yaptığı değişiklikle harcamalarını artırmaya hazırlanmasının hemen ardından geldi. Yeni düzenlemeyle, altyapı yatırımlarına ayrılmak üzere özel bir fon oluşturuldu.

'YENİ İŞ KURMAYI TEŞVİK EDİYOR'

Ekonomi Araştırmaları Enstitüsü (Ifo) Başkanı Clemens Fuest, bu girişimin inovasyonu ve yeni iş kurmayı teşvik etmesi açısından olumlu bir adım olduğunu belirtti. Ancak Fuest, hükümetin bazı politikalarının büyüme potansiyelini sınırladığını da ifade etti. Özellikle erken emeklilik planı ve otelcilik sektöründe katma değer vergisinin düşürülmesi gibi uygulamaların, ekonomi politikası üzerinde olumsuz etkiler yarattığını söyledi.

Fuest, “Genel olarak bakıldığında, Alman hükümetinin ekonomi politikası artılar ve eksiler barındırıyor” diyerek tabloya dengeli bir yorum getirdi.