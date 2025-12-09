Almanya’da devlet televizyonu ARD'de ekrana gelen bir programda “ten rengi testi” yapılması, izleyiciler ve insan hakları savunucuları tarafından ırkçı bir yaklaşım olarak değerlendirildi.

Yayında ten rengine ilişkin sınıflandırma ve karşılaştırmaların yer aldığı görüntüler kısa sürede sosyal medyada dolaşıma girerken, çok sayıda kullanıcı uygulamayı “ayrımcı” ve “damgalayıcı” bulduğunu ifade etti.

Tepkilerde, kamu yayıncılığı yapan bir kurumun böylesi bir içerikle toplumsal önyargıları yeniden ürettiği ve farklı etnik kökenlere yönelik ayrımcılığı meşrulaştırabileceği vurgulandı.

Paylaşımlarda özellikle "ten rengi üzerinden ölçüm ya da test yapılmasının" tarihsel olarak ırkçı ideolojilerde kullanılan yöntemleri çağrıştırdığına dikkat çekildi.

Tartışmalar sürerken, söz konusu yayınla ilgili ARD’nin nasıl bir değerlendirme yapacağı ve özür ya da düzeltme açıklaması gelip gelmeyeceği merak konusu oldu.