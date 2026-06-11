Alman futbolunun ve Bavyera devi Bayern Münih'in efsane kalecisi Oliver kahn, Kemerburgaz Metin OKtay Tesisleri'nde Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i ziyaret etti.

Sarı-Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada ziyarete ilişkin, "Bayern Münih ve Almanya Milli Takımı'nın efsanevi kalecisi, bir dönem Bayern Münih'te CEO olarak da görev yapmış olan Oliver Kahn, Başkanımız Dursun Aydın Özbek'i ziyaret etti" ifadeleri kullanıldı.

Bayern Münih'in kalesine 1994-2008 yılları arasında 14 yıl boyunca adeta duvar ören ve Alman Milli Takımı formasını 86 kez giyen Kahn, Bavyera ekibinde CEO olarak da görev yaptı.