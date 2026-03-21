Liglere verilen milli takım arasında Galatasaray'ın Alman yıldızı Leroy Sane de milli davet alan isimler arasında yer aldı.

Almanya Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, İsviçre ve Gana ile oynanacak hazırlık maçlarının aday kadrosunda Leroy Sane'ye de yer verdi. Eski Alman milli futbolcu Dietmar Hamann, Sane tercihini dikkat çeken ifadelerle eleştirdi.

'ANLAŞILMASI ZOR'

Hamann, milli formayı daha fazla hak eden isimler olduğunu iddia ederek "Said El Mala, Karim Adeyemi ve Maximilian Beier gibi oyuncular var. Bence hepsi Leroy Sane'den daha fazla hak ediyordu. Benim için Leroy Sane'nin milli takım kadrosunda yer alması anlaşılmaz bir durum. Sane'nin yeteneklerinden bahsetmemize gerek yok ancak son zamanlarda Galatasaray'da ilk 11'de yer almıyor." ifadelerini kullandı.

Sane, bu sezon Galatasaray formasıyla 35 maçta görev alırken 6 gol ve 8 asist kaydetti.