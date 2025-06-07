Bundesbank, Haziran ayı itibarıyla yayımladığı ekonomik görünüm raporunda, 2025-2027 dönemine ilişkin büyüme ve enflasyon tahminlerini açıkladı.

Buna göre banka, 2025 yılı için takvim etkisinden arındırılmış Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) büyüme tahminini yüzde 0,2’den 0'a, 2026 yılı için ise yüzde 0,8’den yüzde 0,7’ye düşürdü.

Banka, 2027 için GSYH tahminini yüzde 0,9’dan 1,2’ye yükseltti.

Raporda, Alman ekonomisinin toparlanmasının uluslararası ticaret politikasına ilişkin belirsizlik nedeniyle gecikmesine vurgu yapılırken, gelecek yıldan itibaren altyapı ve savunma harcamalarının ekonomide önemli toparlanmanın başlamasına yardımcı olacağı belirtildi.

Bundesbank uzmanları, küresel ticaretteki belirsizliklerin sürdüğü bir ortamda şirketlerin zorluklarla mücadele etmeye devam ettiğini belirterek, Alman ekonomisinin üst üste üçüncü yılı da büyüme kaydetmeden geçireceğini öngördü. Uzmanlar ayrıca, ülkedeki enflasyonist baskının azalmayı sürdüreceğini ifade etti.

Bu yıl için bankanın enflasyon beklentisi yüzde 2,4'ten 2,2'ye düşürüldü. Banka, 2026'da ise yüzde 1,5’lik yıllık enflasyon öngördü.

TRUMP TARİFELERİ VE SAVUNMA HARCAMALARI

Bundesbank Başkanı Joachim Nagel konuya ilişkin değerlendirmesinde, ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni gümrük tarifeleri ve gelecekteki ABD politikasına ilişkin belirsizliğin başlangıçta ekonomik büyümeyi azaltacağını belirtti.

Nagel, "Bu durum (gümrük tarifeleri ve belirsizlik) Alman sanayisini, uzun bir zayıflık döneminin ardından istikrara kavuşmaya başladığı bir dönemde vuruyor. Bunun yanında, savunma ve altyapıya yönelik ek hükümet harcamalarının 2027 yılı sonuna kadar GSYH büyümesini belirgin bir şekilde artırmasını bekliyoruz” " ifadelerini kullandı.