Trabzonspor'da teknik direktör Thomas Reis'in ekibi güçleniyor. Fabrizio Romano'nun haberine göre bordo-mavili yönetim, Jerome Boateng ile teknik ekipte görev alması konusunda anlaşma sağladı. Taraflar arasındaki görüşmelerin tamamlandığı ve Boateng'in yardımcı antrenör olarak görev yapacağı aktarıldı.

FUTBOLU BIRAKTIKTAN SONRA YENİ KARİYER

2025 yılında profesyonel futbolculuk kariyerini noktalayan Boateng, böylece antrenörlük kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

Kariyerinin büyük bölümünü Bayern Münih'te geçiren eski savunmacı, Alman ekibiyle çok sayıda kupa kazandı. Boateng ayrıca Almanya Milli Takımı'nın 2014 Dünya Kupası'nı kazanan kadrosunda yer aldı.

Boateng'in Trabzonspor'un teknik ekibine katılacağı haberinin ardından, eski futbolcunun geçmişte kamuoyuna yansıyan hukuki süreçleri ve hakkındaki iddialar da yeniden gündeme geldi.

KASIA LENHARDT HAKKINDAKİ SORUŞTURMA

Boateng hakkında 2019 yılında eski nişanlısı Kasia Lenhardt'a kötü muamelede bulunduğu iddiasıyla soruşturma yürütüldü.

Bir süre sonra durdurulan soruşturma, Lenhardt'ın Şubat 2021'de hayatını kaybetmesinin ardından yeniden açıldı. Boateng, Lenhardt'ın ölümünden kısa süre önce ayrılıklarını kamuoyuna açıklamış ve eski partneri hakkında çeşitli iddialarda bulunmuştu. Bu açıklamalar Alman basınında geniş yankı uyandırmıştı.

Ekim 2019'da yaşandığı öne sürülen olayla bağlantılı soruşturma ise 2025 yılında yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle kapatıldı.

ANNESİNE AİT OLDUĞU BELİRTİLEN E-POSTA GÜNDEM OLMUŞTU

Boateng hakkında 2024 yılında Alman basınına yansıyan başka iddialar da tartışma yarattı.

Boateng'in annesine ait olduğu belirtilen bir e-postada, eski futbolcunun kadınlara psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladığı öne sürüldü.

Boateng ise kendisine yöneltilen çeşitli şiddet iddialarını reddetti.

ESKİ PARTNERİYLE İLGİLİ DAVA MAHKEMEYE TAŞINDI

Boateng'in eski partneri Sherin Senler ile 2018 yılında çıktıkları tatilde yaşandığı belirtilen olay da uzun süren bir yargı sürecine konu oldu.

Temmuz 2024'te sonuçlanan yargılamada Münih Bölge Mahkemesi, Boateng'i eski partnerine yönelik kasten yaralama kapsamında uyardı ve 200 bin euroluk ertelenmiş para cezasına hükmetti.

Mahkeme ayrıca Boateng'in iki çocuk yardım kuruluşuna toplam 100 bin euro ödeme yapmasına karar verdi.

BAYERN MÜNİH'E DÖNÜŞÜ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Boateng'in futbolculuk kariyerinin ardından antrenörlüğe geçiş süreci de tartışmalara sahne oldu.

Reuters'ın 17 Ekim 2025 tarihli haberine göre Boateng'in Bayern Münih'te antrenörlük stajı yapmasının gündeme gelmesinin ardından buna karşı çevrimiçi bir imza kampanyası başlatıldı. Kampanyada yaklaşık 2 bin imza toplandı.

Boateng'in Barcelona ve Bayern Münih'te gerçekleştirmeyi planladığı antrenörlük çalışmalarının da kamuoyunda yaşanan tartışmaların ardından hayata geçirilemediği uluslararası basına yansıdı.

38 yaşındaki Boateng'in şimdi Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis'in ekibine katılarak antrenörlük kariyerine Türkiye'de devam etmesi bekleniyor.