Ankara'da gerçekleştirilen kritik NATO Zirvesi'ni takip etmek ve etkinlikleri dünyaya aktarmak üzere Türkiye'ye davet edilen yabancı basın mensupları ve içerik üreticileri, bağlantı problemleriyle mücadele ediyor. Zirveyi yerinden takip eden Alman gazeteci David Matei, Türkiye'deki deneyimlerini paylaşırken en çok zorlandığı konunun internet erişimi olduğunu dile getirdi.

E-SIM DE ÇARE OLMADI

Türkiye'deki bağlantı sürecinin zorluklarına değinen Matei, zirvedeki en büyük probleminin pek fark edilmese de internet olduğunu belirtti. Yabancı gazeteci, Türkiye'de bir E-SIM'i aktif hale getirmenin oldukça zorlu bir süreç olduğunu, sınırsız veri paketine sahip olunsa dahi bir süre sonra internet hızının düşürüldüğünü ifade etti.

"VİDEOLARI YÜKLEMEK ÇİLEYE DÖNÜŞTÜ"

Zirve alanındaki genel ağ bağlantılarını da eleştiren Matei, hem NATO'nun sunduğu Wi-Fi ağının hem de kongre salonundaki yerel bağlantının son derece istikrarsız olduğunu söyledi. Sürekli ağdan atıldıklarını belirten Alman gazeteci, yaşadığı operasyonel zorluğu şu sözlerle aktardı:

"Bazen sırada yüklenmeyi bekleyen 8-9 videom oluyor. Bir de bunları Instagram'a yüklemem gerekiyor; yani uygulamaları açık tutmam lazım ve bir yandan da yeni şeyler çekmem gerekiyor. İnsan her şeyi anında yüklemek isteyince ve internet bu kadar berbat olunca, bu durum gerçekten büyük bir çileye dönüşüyor."

AB ÜLKELERİYLE KIYASLADI

İçeriklerini anlık olarak küresel izleyiciye ulaştırmak zorunda olan Matei, durumu Avrupa Birliği ülkelerindeki standartlarla kıyasladı. AB ülkelerindeki dolaşım (roaming) sisteminin doğrudan ve sorunsuz çalışmasının büyük bir avantaj olduğunu vurgulayan gazeteci, "Başka her yerde internet kesintisiz akarken, burada durum biraz eh işte..." diyerek Türkiye'deki internet altyapısına yönelik eleştirisini noktaladı.

Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında en pahalı interneti kullanan ülkelerden biri olurken en kötü erişime de sahip olma konumunda.