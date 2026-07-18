Olay, Antalya’nın Kaleiçi bölgesinde meydana geldi. Alman vatandaşı Arthur Strudel, yaklaşık 6 ay önce satın aldığı iki katlı evde Rus uyruklu sevgilisi Elena L. (40) ile birlikte yaşamaya başladı. Çiftin bu süreçte Türk vatandaşlığına geçtiği öğrenildi.

İddiaya göre, 3 Temmuz’da kızını almak için ülkesine giden Elena L., 7 Temmuz’da Antalya’ya döndü. Eve geldiğinde kapıyı çalmasına rağmen yanıt alamayan kadın, komşunun bahçe kapısından içeri girerek üst kata çıktı. Burada Strudel’i hareketsiz halde bulan Elena L., çığlık atarak yardım istedi.

İhbar üzerine adrese gelen polis ve sağlık ekipleri, Arthur Strudel’in hayatını kaybettiğini belirledi. Ölümün şüpheli bulunması üzerine yapılan incelemelerin ardından Strudel’in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

DEV ŞİRKETİN SAHİBİ ÇIKTI

Sabah'tan Ümit Erkan Demircan'ın haberine göre Strudel’in geçmişine ilişkin dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Strudel’in Almanya’da yaklaşık 5 bin kişiyi istihdam eden ve yıllık 1.3 milyar euro gelir açıklayan bir döküm şirketi bulunan ailenin ferdi olduğu öğrenildi.

Daha önce aile şirketinde çalışan Strudel’in, 2004 yılında ayrılarak Anhalt bölgesindeki küçük bir köye taşındığı ve burada kendi tarım şirketini kurduğu belirlendi. Aschersleben kentinin Winning bölgesinde faaliyet gösteren şirketin yaklaşık 3 bin 200 hektarlık araziye sahip olduğu tespit edildi.

ŞİRKETİ SEVGİLİSİNE DEVRETMİŞ

Strudel’in 2024 yılında eşinden ayrıldıktan sonra şirketin imza yetkisini sevgilisi Elena L.’ye devrettiği, 2025 yılında ise oğlu Philipp S.’ye verdiği vekâleti iptal ettiği öğrenildi.

ALMANYA’DA MALİKÂNEYE BASKIN

Alman polisi, 9 Temmuz’da “aile haklarını koruma” gerekçesiyle Strudel’in ülkesindeki malikanesine operasyon düzenledi. İçinde bir manastırın da bulunduğu arazide yapılan aramalarda iki ayrı ahırda yüzlerce makineli tüfek ve mühimmat ele geçirildi. Cephaneliğin bir bölümünün ise toprağa gömülü olduğu belirlendi.

ÇOCUKLARI: ‘ÖLDÜRÜLDÜ’

Arthur Strudel’in iki çocuğu, babalarının herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığını belirterek öldürüldüğünü öne sürdü. Strudel’in kesin ölüm nedeni, Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek raporun ardından netlik kazanacak.