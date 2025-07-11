Dünyayı sarsan Bosnalı müslümanların soykırıma uğradığı Srebrenitsa katliamının 30. yılı Almanya’da da unutulmadı. Alman Meclisi’ndeki bütçe görüşmeleri sırasında kurbanların anılması amacıyla görüşmeler yapıldı. Alman Meclis Başkanı Julia Klöckner, "Srebrenitsa, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa topraklarında işlenen en kötü savaş suçuydu" dedi.

SADECE ERKEKLERİ VURMUŞLAR!

Aynı zamanda BM Barış Gücü’nün insanları koruyamaması da eleştirildi. Söz alan aşırı sağcı AfD (Almanya İçin Alternatif) partisi milletvekili Alexander Wolf, bu savaş suçunun soykırım olmadığını öne sürdü. Wolf, “Sırplar orada erkekleri vurdu. Genellikle kadınları ve çocukları bağışladı” dedi. Wolf ayrıca, bu anmanın zaten kırılgan olan Bosna-Hersek coğrafyasında bu tür anmaların gerginlikler yarattığını da öne sürdü.

BUNLAR FAİLLERİN YANINDA

AfD’nin bu yaklaşımına diğer partiler sert tepki gösterdi. Hükümet ortağı Sosyal Demokrat Partili Siemtje Möller, uluslar arası mahkemelerin bu katliamı açıkça soykırım olarak nitelediğini belirtti. CDU’lu Jürgen Hardt da, AfD’yi eleştirdi ve Wolf’ü soykırımı inkar etmekle suçlayarak, “Kurbanlardan ziyade faillerin yanında yer alıyor” dedi.

Ancak başka bir AfD milletvekili Martin Sichert, Srebrenitsa olaylarının Almanya’da her gün yaşanabileceğini öne sürdü. Sichert, “Bu tür olaylar neredeyse bugün Almanya’daki her okul bahçesinde küçük ölçekte deneyimlenebilir. Srebrenitsa bize çok kültürlülüğe çok geçmeden son vermemiz gerektiğini hatırlatıyor” diye konuştu.

DIŞİŞLERİ BAKANI ÖZÜR DİLEDİ

Dışişleri Bakanı Johann Wadephul (CDU), AfD konuşmalarının ardından beklenmedik bir şekilde söz aldı. Federal Meclis'in tanınan soykırımı tartıştığını belirten Wadephul, salondaki konuklara da hitap ederek, "Kurbanları, yakınlarını, özellikle de burada bulunanları ve büyükelçiyi bu tür tartışmalara tabi tuttuğumuz için üzgünüm." diye ekledi. Alman hükümeti adına ise, "Bu soykırımı doğal olarak tanıyoruz" dedi.

Ayrıca AfD’li milletvekili konuşurken, SPD ve Sol Parti milletvekilleri sırtını dönerek tepki gösterdi.