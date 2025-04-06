Bayern Münih’in orta saha oyuncusu ve Almanya’nın gelecek vadeden genç yıldızlarından Alara Şehitler’in soyadı, sosyal medyada aşırı sağcı gruplar tarafından nefret söylemleri ve Nasyonal Sosyalizm propagandası için sıkça istismar ediliyordu.

Özellikle “Şehitler” soyadının ilk iki harfi gizlenerek “Hitler” kısmı öne çıkarılıyor ve bu şekilde propaganda aracı haline getiriliyordu. Almanya milli takımında ikinci kez forma giyen genç futbolcu, bu duruma tepki olarak isim değişikliğine gitti.

Annesi Alman, babası Türk olan Alara Şehitler, Almanya’nın Uluslar Ligi’nde İskoçya’yı 4-0 mağlup ettiği maçta sadece “Alara” yazan formasıyla boy gösterdi.

Geçtiğimiz Kasım ayında İsviçre’ye karşı ilk A milli maçına “Şehitler” yazılı formayla çıkan genç yetenek, 2022’de U17 Kadınlar Avrupa Şampiyonası’nı kazanan Alman Milli Takımı’nda da yer almış ve son yıllarda Almanya’da ortaya çıkan en önemli futbolculardan biri olarak görülüyor.

DW’nin haberine göre Alara Şehitler, forma değişikliğinin kendi talebiyle gerçekleştiğini belirtti. Alman kamu televizyonu ZDF’e konuşan futbolcu, “Bu konuyu gündeme getirdim ve bir kulüp yetkilisi, UEFA ile DFB’yi bilgilendirerek durumu kısa sürede çözüme kavuşturdu” dedi.

DFB’den bir sözcü, UEFA kurallarının soyadı bildirme zorunluluğu getirmediğini, yalnızca maç listesinde ve formadaki ismin tutarlı olması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, Bayern Münih’in DFB’ye yaptığı başvurunun onaylandığı ve oyuncunun Almanya’daki müsabakalarda da ön adıyla forma giyebileceği açıklandı.

Bavyera Futbol Federasyonu Şiddet ve Ayrımcılıkla Mücadele Bölümü’nden Frank Schweizerhof, Alara’nın soyadının aşırı sağcı gruplar tarafından kötüye kullanıldığını anımsatarak, sadece ön adıyla sahaya çıkma kararını “anlaşılır ve cesur” bir adım olarak nitelendirdi. Schweizerhof, oyuncunun bu kararıyla manipülasyonlara fırsat vermemeyi amaçladığını, bunun üzücü ama gerekli bir tercih olduğunu ekledi.