Almanya Milli Futbol Takımı; ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası için Chicago'ya uçtu. Ancak daha önce 4 kez Dünya Kupası'nı kazanan Almanların uçak tercihi sosyal medyada çok konuşuldu.

Alman kafilesi, yaklaşık dokuz saat süren yolculuk için özel bir uçak kiralamak yerine normal, tarifeli bir uçakla ABD'nin Chicago şehrine seyahat etti. Alışılmadık bu karar sosyal medyada hızla dikkat çekerken taraftarlar; lüks ve özel uçak tercihi yerine takımın mütevazı seyahatine övgüler yağdırdı.

YOLCULAR NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Öte yandan uçaktaki yolcular da kalkıştan önce özel bir sürprizle karşılaştılar. Milli takım kafilesini karşısında görünce şaşkına dönen yolculara ayrıca heyet üyelerinden resmi Almanya milli takım formaları dağıtıldı.