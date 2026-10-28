Almanya'da 17 yıldır okula gitmeyen ve yalnızca hastalık izni adı altında maaş toplayan 60'lı yaşlardaki bir öğretmen dolandırıcılık suçlamalarıyla yargılanmaya başladı.

Alman ARD yayın kuruluşunun yerel saatle 27'sinde aktardığı bilgilere göre, Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Bezel kasabasında bulunan bir meslek okulunda sağlıkten sorumlu olan 62 yaşındaki kadın öğretmen A, Duisburg savcılığı tarafından dolandırıcılık suçlamasıyla iddianameye dahil edildi.

2009 yılında ruh sağlığı sorunları nedeniyle hastalık iznine ayrılan A, 17 yıl boyunca her yıl çalışamayacağına dair sahte onay belgesi sundu ve görevinin başına hiç dönmedi.

15 YIL SONRA FARK EDİLDİ

Yetkililerin uzun süreli hastalık izni durumundan haberdar olması ise 15 yıl sonra, yani 2024 yılında gerçekleşti; okul yönetimi ise disiplin soruşturmasını gecikmeli olarak geçen yıl başlattı.

Savcılığın hazırladığı iddianameye göre öğretmen A, zaman aşımının geçerli olduğu 2021 yılından geçen yıla kadar olan yaklaşık üç yıllık süreçte 248 bin euro maaş aldı.

Bu süreçte yalnızca temel maaşları değil, aynı zamanda maaş artışlarını ve kullanılmayan yıllık izin tazminatlarını da topladığı tespit edildi.

Disiplin süreci boyunca da hastalık izni onayını sunmaya devam eden A, temmuz ayında eğitim yetkilileri tarafından emekliye sevk edildiğinde bu karara karşı dava açtı.

ADINI BİLE DUYMAMIŞLAR

Yaşanan olay, eğitim yetkililerinin ihmalkâr idari yönetim sistemini de yoğun eleştirilerin hedefi haline getirdi.

Aslına bakılırsa, 2015 yılından bu yana okulda görev yapan okul müdürünün, öğretmenin adını bile daha önce hiç duymadığını belirttiği bildirildi.