Alman otomotiv üreticisi Volkswagen (VW), artan rekabet koşulları ve ekonomik zorluklar nedeniyle IG Metall sendikasıyla yapılan çok sayıda şirket içi toplu iş sözleşmesini yıl sonunda sonlandıracağını açıkladı.

Fesih kararı, Almanya’daki ana tesislerde çalışan yaklaşık 100 bin personelin çalışma saatleri ve tatil ücretleri gibi temel haklarını düzenleyen çatı sözleşmesini kapsıyor.

ÜRETİM TESİSLERİ KAPANMA RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA

Şirket, Eylül 2024’te benzer bir karar alarak zorunlu işten çıkarma olmaksızın 35 bin kişilik bir istihdam daralması üzerinde uzlaşı sağlamıştı.

Ancak CEO Oliver Blume yönetiminde sürdürülen kapsamlı yeniden yapılanma süreci doğrultusunda, daha önce faaliyet garantisi verilen bazı fabrikaların yeniden kapanma riskiyle karşı karşıya kaldığı bildirildi.

ŞİRKET YÖNETİMİNDEN MALİYET VE REKABET VURGUSU

Volkswagen İnsan Kaynaklarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Arne Meiswinkel, Çinli üreticilerin Avrupa pazarındaki payını artırmasına işaret ederek pazardaki değişimin yapısal ve derin olduğunu belirtti.

Şirket maliyetlerinin rekabetçi seviyeye çekilmesinin zorunlu olduğunu vurgulayan Meiswinkel, sendikanın yüzde 5’lik ücret artışı talebini de kabul etmediklerini açıkladı.

IG METALL'DEN GREV SİNYALİ

Karara tepki gösteren IG Metall sendikası temsilcisi Thorsten Groeger, 1 Ocak itibarıyla grev yasağının sona ereceğini hatırlattı. Alınan kararı çalışan haklarına yönelik bir müdahale olarak değerlendiren Groeger, uzlaşı sağlanamaması halinde mücadele edeceklerini ifade etti.

MÜZAKERELER EKİM AYINDA DEVAM EDECEK

Volkswagen yönetimi ile IG Metall temsilcilerinin, yeni çalışma şartlarını ve sözleşme detaylarını görüşmek üzere ekim ayının ikinci yarısında tekrar bir araya gelmesi bekleniyor.