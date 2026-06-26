Wolfsburg merkezli otomobil üreticisi Volkswagen, kapsamlı bir sarsıntıya hazırlanıyor. Manager Magazin dergisinin içeriden kaynaklara dayandırdığı haberine göre İcra Kurulu Başkanı (CEO) Oliver Blume, grubun dünya çapındaki yaklaşık 657.000 çalışanından 100.000'e kadarını işten çıkarmayı planlıyor. Bu rakam daha önceki işten çıkarma hedefinin ikiye katlanması anlamına geliyor: Sadece birkaç ay önce VW, 2030 yılına kadar yaklaşık 50.000 pozisyonu iptal etme planlarını duyurmuş ve bu hamle o dönemde bile tarihi bir adım olarak değerlendirilmişti.

İddialara göre Blume, ilgili yeniden yapılandırma planını yönetim kuruluna çoktan sundu. İkinci bir kaynağa göre ise bu kilit belge, ayrıntıların nasıl şekilleneceğine dair açık kapı bırakmak amacıyla kasıtlı olarak net bir rakam içermiyor.

DÖRT FARBİKA KAPANMA TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA

Habere göre, işten çıkarmaların yanı sıra orta vadede dört üretim tesisinin de kapatılması gündemde. Hanover, Zwickau ve Emden'deki VW fabrikalarının yanı sıra Baden-Württemberg eyaletinin Neckarsulm kentindeki Audi fabrikasının da bu durumdan etkileneceği belirtiliyor.

Planlara göre bu tesislerde üretilen mevcut modellerin yaşam döngüleri sona erdiğinde üretim kademeli olarak durdurulacak. Böylesine devasa bir istihdam azaltımının iş kanunu ve toplu sözleşme hukuku çerçevesinde nasıl hayata geçirileceği ise belirsizliğini koruyor: Zira şu anda Volkswagen'de 2030, Audi'de ise 2033 yılının sonuna kadar geçerli olan bir iş güvencesi anlaşması bulunuyor.

Habere göre grup, işten çıkarmaların ötesinde şirket yapısında da köklü bir revizyon planlıyor. Hem ana Volkswagen markasının hem de parça üretim (komponent) bölümünün gruptan ayrılarak bağımsız şirketlere dönüştürülmesi hedefleniyor. Bu sayede, ayrılan bağımsız markaların gelecekte sermaye piyasalarına arz edilmesinin kolaylaşması öngörülüyor.

KRİZ YILLARDIR ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR

Mevcut planlar beklenmedik bir sürpriz olmaktan ziyade, köklü bir yapısal krizin geldiği geçici son nokta olarak görülüyor. Grubun net kârı 2026'nın ilk çeyreğinde yüzde 28 oranında sert bir düşüşle 1,56 milyar avroya gerilerken, gelirleri de yüzde 2 azalarak 75,7 milyar avroya indi.

Mali İşler Başkanı (CFO) Arno Antlitz o dönemde alışılmışın dışında açık bir uyarıda bulunarak şunları söylemişti: "Şu ana kadar planlanan maliyet tasarrufları yeterli değil. Eğer bunu başaramazsak geleceğimizi tehlikeye atıyoruz." Antlitz'e göre gruba yılda yaklaşık 4 milyar avro ek maliyet yükleyen ABD gümrük vergileri de baskıyı artırıyor. Aynı zamanda VW, en önemli tekil pazarı olan Çin'de ilk çeyrekte yüzde 20'lik bir satış kaybı yaşadı. BYD gibi Çinli üreticiler ise sadece kendi iç pazarlarında değil, Avrupa'da da giderek daha fazla güç kazanıyor.