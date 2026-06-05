Uluslararası denetim ve danışmanlık firması EY, küresel otomotiv sektörünün en büyük 19 şirketinin 2026 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını analiz ettiği kapsamlı raporunu yayımladı.

Buna göre, küresel otomotiv endüstrisi 2026 yılına küresel ekonomik yavaşlama ve artan belirsizliklerin etkisi altında girerken, bu süreçten en olumsuz etkilenen grup Alman üreticiler oldu.

ALMAN ÜRETİCİLERİNİN KARI VE CİROSU SERT DÜŞTÜ

Volkswagen, Mercedes-Benz ve BMW gibi Alman otomotiv üreticilerinin toplam karı, 2026'nın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 23 geriledi.

İncelenen 19 şirketten aralarında üç Alman şirketinin de bulunduğu 10'u kar düşüşü açıklarken, dünya genelinde net kar toplamda yüzde 32 azaldı.

Küresel cironun yüzde 2 artış gösterdiği bu dönemde Alman firmaları, yüzde 4'lük ciro kaybıyla rakiplerinden negatif ayrışan tek grup oldu. Aynı dönemde Japon üreticiler cirolarını yüzde 4, ABD'li üreticiler ise yüzde 5 artırmayı başardı.

ABD ŞİRKETLERİ TRENDİ TERSİNE ÇEVİRDİ

Alman üreticilerin aksine, ABD'li otomotiv şirketleri ilk çeyrekte güçlü bir performans sergileyerek net karlarını yüzde 83 artırdı. ABD pazarının korumacı politikalarla Çinli üreticilere kapatılması ve ABD Yüksek Mahkemesinin gümrük vergilerine ilişkin üreticiler lehine verdiği iade kararları, bu rekor kar artışında etkili oldu.

Diğer yandan Çinli üreticiler ise küresel ölçekte yüzde 14 daha az araç satarken, cirolarında yüzde 1, karlarında ise yüzde 43 düşüş kaydetti.

KÜRESEL OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEKİ KARLILIK ORANALRI ERİMEYE DEVAM EDİYOR

Sektörün ortalama kar marjı yüzde 5,3'ten yüzde 3,5'e gerileyerek, Kovid-19 salgınının yaşandığı 2020 yılından bu yana en düşük seviyeye ulaştı.

Dünyanın en karlı otomotiv şirketleri sıralamasında Japon üretici Suzuki yüzde 10,9'luk marjla zirveye yerleşirken, onu yüzde 9,4 ile ABD'li General Motors ve yüzde 7,5 ile Güney Koreli Kia izledi. Alman üreticilerden BMW yüzde 6,5 ile dördüncü, Mercedes-Benz yüzde 6 ile altıncı, Volkswagen ise yüzde 3,3 ile on üçüncü sırada yer bulabildi. Alman üreticilerin ortak kar marjı, dört yıl önceki yüzde 13,2 seviyesinden bu çeyrekte yüzde 4,6'ya geriledi.

ÇİN PAZARINDAKİ ZAYIFLAMA ALMAN ÜRETİCİLERİ ÜZERİNDEKİ BASKIYI ARTIRIDI

EY Küresel Havacılık, Savunma ve Mobilite Sektör Lideri Constantin M. Gall, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Alman otomotiv endüstrisinin derin bir yapısal dönüşüm içinde olduğunu belirtti.

Gall, "Yabancı pazarların kaybı, yüksek maliyetli atıl kapasiteler, yazılım alanındaki devasa yatırımlar ve elektromobiliteye geçişin beklenenden yavaş ilerlemesi finansal sonuçları doğrudan baltalıyor. Kriz Alman üreticiler için henüz bitmiş değil." ifadelerini kullandı.

Çin pazarındaki zayıflamanın Alman üreticiler üzerindeki baskıyı artırdığını belirten Gall, Batılı üreticilerin satışlarının yüzde 11 düştüğünü, Alman firmalarında ise bu kaybın yüzde 16'yı bulduğunu belirten Gall, "Çin, Alman şirketleri için bir zamanlar 'nakit deposu' iken artık bir 'sorunlu çocuğa' dönüştü. Çin pazarında rekabet son derece agresif. Ekonomik durgunluk nedeniyle yüksek fiyatlı premium araçların satışı zorlaşıyor. Büyüyen elektrikli araç pazarında ise Çinli tüketiciler yerli markaları tercih ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Küresel jeopolitik gerilimler, yükselen milliyetçilik akımları, ticaret engelleri ve değişen siyasi tercihlerin tüm üreticileri zorladığını ifade eden Gall, ABD, Avrupa ve Çin gibi dünyanın en büyük üç pazarına da bağımlı olan Alman şirketlerinin, serbest küresel ticaretten artık faydalanamadıkları için çok zor bir pozisyonda kaldıklarını ve küresel pazarda ciddi rekabet baskısıyla karşı karşıya olduklarını sözlerine ekledi.