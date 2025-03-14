Almanya'da muhafazakar lider Friedrich Merz'in öncülüğündeki Hristiyan Demokratlar, tarihi önem taşıyan borçlanma paketinde solcu parti Yeşiller'le anlaşmaya vardı.

Merz, Perşembe gecesi yaptığı açıklamada parlamentoda yaşanan hararetli tartışmalara rağmen paketin onaylanması konusunda "çok iyimser" olduğunu söyledi.

Varılan anlaşmanın içeriğiyle ilgili detaylar henüz kamuoyuyla paylaşılmadı. Merz, birkaç hafta içinde Olaf Scholz'un yerine geçerek Almanya'nın yeni şansölyesi olmayı hedefliyor.

SONUNDA ANLAŞMA

Muhafazakarlar ve Yeşiller arasında ortaya çıkan derin görüş ayrılıkları Perşembe günkü parlamento oturumunda iyice açığa çıkmıştı.

Merz, buna rağmen ZDF televizyonuna verdiği demeçte "Bu anlaşmanın onaylanacağına dair çok iyimserim," diyerek siyasi tansiyonu düşürmeye çalıştı.

Her iki partinin milletvekilleri, bugün yerel saatle 13:00'te anlaşmayı değerlendirmek üzere ayrı toplantılar düzenleyecek. Bu borçlanma paketinin kabul edilmesi halinde Almanya'da hükümet değişikliği öncesinde önemli bir siyasi zafer kazanmış olacaklar.

BU ACELE NEDEN?

Merz, Avrupa'nı en büyük ekonomisi olan Alman ekonomisinde büyümeyi canlandırmak ve askeri harcamaları arttırmak için Alman Parlamentosu'nun altyapı harcamaları için 500 milyar avroluk bir fonu ve borçlanma kurallarında kapsamlı değişiklikleri onaylamasını istiyor.

Muhafazakarların geçen ay ulusal seçimleri kazanmasından sonra gelecek Şansölye olarak seçilen Merz, 25 Mart'ta yeni parlamento toplanmadan önce fonları güvence altına almak istiyor. Zira aşırı sağcı ve aşırı solcu milletvekillerinden oluşan geniş bir grup tarafından engellenme riski var.

Bu bütçenin, gelecek yıl içerisinde resmiyet kazanması beklenen Avrupa Ordusu ve Ukrayna'nın sınır güvenliğine yatırılması bekleniyor.

Gerekli anayasal değişiklikler için gereken üçte iki çoğunluğa ulaşmak için Merz'in muhafazakarları ve muhtemel koalisyon ortağı Sosyal Demokratların Yeşillerin desteğine ihtiyacı olacak.