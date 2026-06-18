Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu.
Pistorius, Hürmüz Boğazı'nda gerçekleştirilmesi muhtemel bir mayın temizleme görevi için askeri hazırlıkların başladığını belirtirken, Ukrayna'ya yönelik yeni savunma yardımlarının da detaylarını paylaştı.
Hürmüz Boğazı İçin İhtiyati Konuşlandırma ve Diplomatik Süreç Bakan Pistorius, daha önce Akdeniz'e gönderilmiş olan "Fulda" mayın tarama gemisi ile "Mosel" destek gemisinin Süveyş Kanalı'nı geçerek Kızıldeniz'e doğru ilerlediğini ve hedef noktalarının Cibuti olduğunu bildirdi.
Gemilerin Hürmüz Boğazı'ndaki olası bir görev kapsamında ihtiyat amacıyla önceden bölgeye yerleştirileceğini ifade eden Pistorius, talep edilmesi durumunda hızlı bir şekilde harekete geçebilecek durumda olmayı ve özellikle hızla Hürmüz Boğazı'na ulaşmayı amaçladıklarını vurguladı.
Görevin hayata geçirilmesi için ön koşulların oluşması durumunda Alman Meclisi'nden (Bundestag) yetki isteneceğini belirten Pistorius, bu sürecin ne zaman başlayacağının henüz netleşmediğini dile getirdi.
ALMANYA NEYİ BEKLİYOR?
Pistorius, uluslararası hukuk çerçevesinde net bir düzenlemenin yanı sıra İran ve Umman'ın da onayının gerekli olduğuna dikkat çekti.
Gelecek 60 gün içinde İran ile ABD arasında yürütülecek müzakerelerin seyrinin kritik olduğunu ifade eden Bakan, çatışmaların hemen durdurulması konusunda varılan mutabakat ile kaydedilen ilerlemeyi memnuniyetle karşıladığını sözlerine ekledi.
Ukrayna'ya Mühimmat ve Güdümlü Füzeler İçin 400 Milyon Dolar Ukrayna Savunma Temas Grubu kapsamında Ukrayna'daki savaşın da ele alınacağını ifade eden Pistorius, Ukraynalıların ülkelerini savunmada ve kısmen topraklarını geri almada başarılı olduklarını belirtti.
Rusya'nın ise cephede pek ilerleyemediğini ve büyük kayıplar yaşadığını savunan Pistorius, Almanya'nın Ukrayna'yı desteklemeyi sürdüreceğini vurguladı.