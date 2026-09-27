Almanya'da savcı olan Hamburg doğumlu Alman vatandaşı Sibel Tunç (42), eşi Aykut T. ile birlikte tatil yapmak üzere geldiği İstanbul'da hayatını kaybetti.

4 GÜNDÜR KUSMA ŞİKAYETİ VARDI

Silivri ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde konaklayan ve kronik tansiyon hastası olduğu öğrenilen Tunç, yaklaşık 4 gündür devam eden kusma şikayetinin artması üzerine gece saat 02.42 sıralarında Silivri Devlet Hastanesi’ne başvurdu.

ACİL SERVİSTE BEKLERKEN FENALAŞTI

Acil serviste kaydı yapılan ve muayene sırasını bekleyen Sibel Tunç, saat 04.50 sıralarında aniden fenalaştı. Durumunun kritikleşmesi üzerine müdahale alanına (kırmızı alan) alınan genç savcı, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

ŞÜPHELİ ÖLÜM SORUŞTURMASI BAŞLATILDI

Savcı Sibel Tunç'un ani ve beklenmedik vefatı adli makamlarca 'şüpheli ölüm' olarak değerlendirildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, Tunç'un kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edilen Sibel Tunç’un cenazesi, Silivri'de gözyaşları arasında toprağa verildi.