Uzmanlar, depremin büyük İstanbul depreminin habercisi olup olmadığını tartışırken, Almanya’nın önde gelen sismologlarından Prof. Dr. Marco Bohnhoff, DW Türkçe’den Sinem Özdemir'e konuştu, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İki olasılık var: “Ya ana depremdi ya da daha büyüğü yolda”

Potsdam’daki Alman Yer Bilimleri Araştırma Merkezi’nden (GFZ) Prof. Bohnhoff, iki olası senaryoya işaret etti:

İlk senaryo, 6,2’lik depremin "ana deprem" olduğu ve bundan sonra görülecek artçıların zamanla azalacağı yönünde. Ancak ikinci senaryo, beklenen asıl büyük depremin henüz gerçekleşmediğini ve bu sarsıntının onun habercisi olabileceğini söylüyor.

Prof. Bohnhoff, ikinci senaryoda olası büyük depremin büyüklüğünün 7,4’e kadar çıkabileceğine dikkat çekerek, “Bu, Marmara için uzun süredir beklenen büyük depremin gerçekleşmesi anlamına gelir. Ancak hangi senaryonun geçerli olduğunu bugünden kestirmek mümkün değil” dedi.

“Gerilim doğuya, İstanbul’a doğru kaydı”

Bohnhoff’a göre 6,2’lik deprem, Marmara fay hattındaki stresi İstanbul yönüne doğru kaydırdı. Bu da İstanbul’a daha yakın bir bölgede yeni bir depremin olasılığını artırıyor. Yine de “ne zaman” sorusunun yanıtı şu aşamada belirsizliğini koruyor.

“Artçılar sürecek, büyüklükleri 5’i geçmeyebilir”

Alman uzman, artçı depremlerin önümüzdeki günlerde hatta haftalarda da devam etmesinin beklendiğini söyledi. Ancak bu sarsıntıların ana depremden küçük olacağının altını çizerek “Muhtemelen 5 büyüklüğünü aşmayacaklardır” dedi.

“Tehlike geçmedi” uyarısı 6 Şubat’tan beri geçerli"

Prof. Bohnhoff, 6 Şubat depremlerinden sonra da platolardaki stresin yeniden dağıldığını ve bölgesel riskin devam ettiğini belirtmişti. Uzman, o açıklamasında da kuzeydoğuda yeni depremlerin olabileceği uyarısında bulunmuştu.