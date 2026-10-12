Almanya'da koalisyon hükümetinin ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) Eş Genel Başkanı ve Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Bärbel Bas, her iki görevinden de istifa ettiğini duyurdu.

58 yaşındaki siyasetçi, ayrılık kararına gerekçe olarak üvey kızının vefatını ve koalisyonun büyük ortağı Hristiyan Birlik Partilerinden (CDU/CSU) kendisine yönelik yoğunlaşan eleştirileri gösterdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Bas, üvey kızının vefatının ardından yaşadığı yas sürecine zaman ayırmak istediğini ve hükümet ile parti görevlerini eksiksiz yerine getirecek gücü bulamadığını belirtti. Bas, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili yoldaşlar, sevgili meslektaşlar, bugün sizlere çok kişisel bir mesajla sesleniyorum" "Üvey kızımın ölümünden sonra, yasımı içselleştirebilmek için zamana ihtiyacım olduğunu fark ettim. Bu zamanı kendime yeterince ayırmak istiyorum." "Bunun yanı sıra ne yazık ki, benim için kişisel olarak zor olan bu dönemde, maalesef koalisyon ortağının saflarından da gelen bana yönelik kamuoyu önündeki saldırıların daha da yoğunlaştırıldığını görmek zorunda kaldım." "Hükümet ve parti görevlerimi kısa vadede eksiksiz bir şekilde yerine getirecek gücü kendimde bulamadığım için, her iki görevimden de ayrılmaya karar verdim." "Bu nedenle, Eş Genel Başkan ve Başbakan Yardımcısı Lars Klingbeil'a, parti genel başkanlığı görevimi bugün itibarıyla bıraktığımı bildirdim." "Aynı zamanda Başbakandan, Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı görevimden alınmamı talep ettim. Bu adımı atmak, benim için kolay olmadı."

Bärbel Bas'tan boşalan Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı koltuğuna Rheinland-Pfalz eyaletinin eski başbakanı Alexander Schweitzer'in oturacağı bildirildi.

BARBEL BAS KİMDİR?

1973 doğumlu, hukukçu, evli ve üç çocuk babası olan SPD'li Schweitzer, Temmuz 2024 ile Mayıs 2026 arasında Rheinland-Pfalz eyaleti başbakanı olarak görev yapmıştı.

SPD eş genel başkanlığını kimin üstleneceği belirsizliğini korurken, CDU/CSU ve SPD koalisyonunda çalışma saatlerinin esnekleştirilmesi ve emeklilik reformu planları nedeniyle bir süredir gerilim yaşanıyordu.

SPD Kuzey Ren-Vestfalya Grup Başkanı Jochen Ott, yas döneminde Bas'a yöneltilen kişisel saldırıları eleştirirken; siyasi gözlemciler istifanın, anketlerde AfD'nin gerisinde kalan ve desteği düşen koalisyon hükümeti için yeni bir darbe olduğunu değerlendiriyor.