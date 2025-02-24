Almanya Sol Parti Eş Genel Başkanı Jan van Aken, Alman hükümetinin İsrail'e silah sevkiyatını durdurma yönündeki tutumlarını desteklediklerini açıkladı. Aken, Federal Basın Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Almanya'nın İsrail'e yönelik silah sevkiyatını durdurmasının gerekliliğine vurgu yaptı.

Aken, açıklamalarında insan hakları ihlalleri konusunda dikkat çekerken, "İşlenen bir insan hakları suçunun başka bir insan hakları suçu için asla gerekçe olmamalıdır" diyerek, İsrail ordusunun Gazze'de yürüttüğü savaşın uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirtti. Ayrıca, bölgede yaşanan insan hakları ihlallerine karşı durduklarını ifade etti.

"FİLİSTİN DEVLETİ TANINMALI"

Aken, Filistin'in bağımsız bir devlet olarak tanınması gerektiğini savundu ve bu konuda birçok AB ülkesinin benzer bir duruş sergilediğini dile getirdi. Sol Parti Eş Genel Başkanı, bu konuda partisinin net bir tutum sergilediğini ve Filistin devletinin tanınmasını desteklediklerini vurguladı.

UKRAYNA BARIŞ GÜCÜ ÖNERİSİ

Ukrayna'ya olası bir barış gücü gönderilmesi konusunda farklı bir görüşe sahip olduğunu belirten Aken, bu konuda Hristiyan Birlik partilerinin başbakan adayı Friedrich Merz ile Başbakan Olaf Scholz'dan ayrıldığını söyledi. Aken, iki tarafın da barış anlaşması kabul etmesi durumunda Birleşmiş Milletler tarafından tarafsız bir barış gücünün gönderilmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Aken, ayrıca Çinli mavi miğferlerin de barış gücünde yer alması gerektiğini savundu ve bunun, Ukrayna için maddi bir güvenlik garantisi sağlayacağını belirtti. Çinli mavi miğferlerin varlığının, Rusya'nın bu güce saldırmaması anlamına geleceğini ve bu durumun önemli bir güvenlik teminatı oluşturacağını söyledi.

"SOL PARTİ GERİ DÖNDÜ"

Son olarak Aken, partisinin seçimlerde aldığı yüzde 8 oy oranıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bu sonuçların, Sol Parti'nin geri dönüşünü simgelediğini ifade eden Aken, "Sol Parti geri döndü" şeklinde konuştu.