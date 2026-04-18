Almanya Bundesliga'da oynanan Hoffenheim, Borussia Dortmund maçında ilginç anlar yaşandı. Dortmund'un tecrübeli oyuncusu Niklas Süle'nin bir pozisyonda başına gelenler izleyenlere 'yok artık' dedirtti. Dakikalar 37'yi gösterirken Alman oyuncu, kendi ceza sahasında dengesini kaybedip düştü. Düştüğü sırada sakatlanan Süle, oyundan çıkmak zorunda kaldı. Ancak pozisyon bununla sınırlı kalmadı. Süle'nin yere düşerek sakatlandığı pozisyonda top, yıldız oyuncunun eline çarptığı için VAR devreye girdi. Gelen inceleme uyarısıyla maçta penaltı verildi. Süle, sakatlanırken eline çarpan top nedeniyle takımı aleyhine penaltıya sebep olurken, Hoffenheim penaltı ile 1-0 öne geçti.

