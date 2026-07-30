İzmir'in Torbalı ilçesinde faaliyet gösteren köklü üretici Ezel Cıvata, elektrik tesisatı teknolojileri pazarının küresel aktörlerinden Alman Obo Bettermann grubuna satıldı. Yapılan hisse devri sözleşmesiyle birlikte Türkiye'nin önde gelen bağlantı elemanları üreticisi uluslararası grubun bünyesine katıldı. SATIN ALMA ANLAŞMASI RESMEN İMZALANDI Bağlantı teknolojileri pazarındaki küresel konumunu güçlendirmek isteyen Alman grup, Ezel Cıvata’nın çoğunluk hisselerini devralma sürecini tamamladı. Finansal detayları kamuoyuna açıklanmayan anlaşmayla birlikte, Torbalı'daki 30 bin metrekarelik tesiste yürütülen üretim ve ihracat faaliyetleri uluslararası grubun tedarik zincirine entegre edildi. YÖNETİM VE ÜRETİM YAPISI NASIL ŞEKİLLENECEK? Şirketin çoğunluk kontrolü Alman Obo Bettermann grubuna geçmesine karşın tesisin günlük operasyonları ve idari yönetimi kurucu Kohen Ailesi tarafından yürütülmeye devam edecek. Fabrika, küresel pazarlara yönelik üretim ve sevkiyat faaliyetlerini Exel Fasteners markası altında sürdürecek.

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