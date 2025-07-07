Avrupa’nın en büyük ekonomisi Almanya asgari ücret saatini 13.60 Euro’ya çıkarmaya hazırlanırken, emekli aylıklarına 1 Temmuz itibarıyla ortalama 3.74 oranında zam geldi. Yıllık enflasyonun yüzde 2 olduğu ülkede, tam prim ödeyip emekli olanların en az maaşı 2.000 Euro’ya, yine asgari ücretlinin maaşı da ortalama 2.000 Euro’ya çıkarken, çarşı- pazarda ise fiyatlar düşüyor. Türkiye’den ithal edilen birçok ürün Alman marketlerinde Türkiye’den çok daha ucuza satılırken, bir Alman vatandaşı 20 Euro’ya (939 TL) temel gıda ihtiyaçlarını satın alarak alışveriş sepetini doldurabiliyor. Sosyal medyada birçok yandaş ve trolün “Domates 20 Euro’dan satılıyor” dediği Almanya’da domatesin gerçek kilogram fiyatı 0.99 Euro’dan başlarken, Türkiye’de ise 70 TL olan bir kilogram domatesin fiyatı 1.4 Euro tutuyor.

20 EURO’YA, 20 KİLO DOMATES

Gündemdeki tartışmalar üzerine SÖZCÜ olarak çarşı pazarı dolaştık. Bir asgari ücretli veya emekli Alman, 20 Euro harcayarak Bir kilo kiraz (3.99 Euro), bir tam tavuk (3.99 Euro), bir kilo dometes (0.99 Euro), bir kilo elma (1.99 Euro), 2.5 kilo patates (2.99 Euro), iki kilo havuç (1.29 Euro), 800 gram nohut, yarım kilo kıyma (3.79 Euro) alabiliyor.

Domatesin kilosu 0.99 Euro’dan satılırken, 20 Euro’ya 20 kilo domates alınıyor ve 20 Cent de artıyor. Almanya’da dev marketlerde yarım kilo sığır kıyma 3.79 Euro’dan (178 TL) satılırken, Türkiye’de ise paketli yarım kilo dana kıyma fiyatı 240 TL. Dana veya sığır biftek ya da rulo 12.49 Euro’luk (586 TL) fiyatlarla Alman marketlerinde tezgahta yer alırken, Türkiye’de ise bir kilogram biftek 877 TL’den satılıyor. Alman marketlerinde tüm tavuk, 3.99 (187 TL) Euro ile 4.99 (234) arasında değişirken Türkiye’de ise kilogramı 154 TL’den satılıyor.

Meyveyi Türkiye’den daha ucuza yiyorlar

Türkiye’de yaşanan don olayları sonrasında fahiş fiyatlarla tezgahlara inen meyvede ise Türkiye Almanya’ya fiyat farkı atıyor. Türkiye’den gelen şeftali ve kayısının iki kilosu 3 Euro (140TL). Türk malı Napolyon kirazın kilosu 3.99 (188) ile 5.99(281) arasında değişiyor. Zaman geçtikçe kirazın kilosunun 3 Euro ve daha aşağı inmesi bekleniyor. Türkiye’de ise bir kilogram kiraz 500 TL’den satılırken, Almanya’daki fiyatları ikiye katlıyor. Türkiye’de 139 TL ile 2.9 Euro’ya denk gelen muzun kilosu Almanya’da 0.99 Euro. Türkiye’de 100 TL’den satılan elmanın Almanya’daki fiyatı ise 1.99 Euro (93 TL). Yine armut da 1.99 Euro’dan (93 TL) satılırken, Türkiye’de ise 250 TL’den satışta.

Aynı yoğurt markası 3’te 1’i fiyatına

Marketlere Türkiye’den, İspanya’dan veya Kuzey Afrika’dan gelen birçok ürünü Almanlar, Türkiye’den çok daha ucuza yiyebiliyor. Türkiye’de 129 TL’den satılan aynı marka yoğurt Almanya’da ise 1 Euro (46.98 TL). 800 gram nohut 1.49 Euro (70 TL), 750 gramlık sızma zeytinyağı 5.99 Euro (281.4 TL). Çeşit çeşit biraların bulunduğu Almanya’da bir bira markasının 20 şişelik kasası 9.90 Euro’ya (465 TL) satılırken, Türkiye’de ise 6’lı bir bira kasası 657 TL’den satışta. Almanya’da 70’lik Türk rakısı 13.99 (657 TL) ile 15.99 (751 TL) arasında satılıyor.