Almanya merkezli Ringmetall, endüstriyel ambalaj sektöründeki büyüme stratejisi kapsamında Türkiye merkezli Makplast Makine Plastik Sanayi ve Ticaret’i satın almak için anlaşma imzaladı. Finansal şartları açıklanmayan işlem, hisse devri yöntemiyle gerçekleştirilecek.

TÜRKİYE PAZARINDA BÜYÜME HEDEFİ

Makplast Makine Plastik Sanayi ve Ticaret, gıda ve içecek gibi sektörlerde kullanılan çeşitli sıvı ambalaj türleri için liner üretimi gerçekleştiriyor. Yapılan anlaşma ile Ringmetall, Türkiye’deki varlığını artırmayı ve liner iş kolunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Satın alma işlemi, şirketin mevcut faaliyet alanlarını hedefli şirket satın almalarıyla büyütme stratejisiyle uyumlu olarak değerlendiriliyor. İşlemin finansmanının ise önceden düzenlenmiş kredi olanakları kullanılarak sağlanacağı belirtildi.

MAKPLAST’IN FAALİYETLERİ

Makplast Makine Plastik Sanayi ve Ticaret, hâlihazırda 45 kişiyi istihdam ediyor. Şirketin yıllık gelirinin orta tek haneli milyon euro seviyesinde olduğu ifade edilirken, ortalamanın üzerinde bir FAVÖK (faiz, vergi, amortisman ve itfa öncesi kâr) marjına sahip olduğu da belirtiliyor.

Alman şirketin bu sene aldığı ilk firma olan İstanbul merkezli Makplast ise 1969 senesinde Remzi Kanbur tarafından kuruldu. Makplast, üretimlerini Bağcılar’daki 26 bin metrekarelik kapalı alandaki fabrikasında yapıyor.

Şirketin Ringmetall Grubu’na entegrasyon sürecinin önümüzdeki birkaç ay içinde ilerlemesi bekleniyor.

CEO PETRİ: TÜRKİYE STRATEJİK BÜYÜME PAZARI

Ringmetall CEO’su Christoph Petri, satın alma işlemiyle ilgili yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“Makplast’ın satın alınması, satın al ve büyüt stratejimizde bir diğer mantıklı adımı temsil ediyor.

Makplast ile son derece iyi konumlanmış bir liner uzmanını bünyemize katıyor ve aynı zamanda Avrupa ile Asya’nın kesişim noktasında bulunan, bizim için stratejik açıdan önemli bir büyüme pazarı olan Türkiye’deki pazar konumumuzu güçlendiriyoruz. Bu tür satın almalar, sürdürülebilir ve yüksek marjlı büyümenin temelini oluşturuyor.”

GEÇEN YIL EVOPACK’E ORTAK OLMUŞTU

Ringmetall, geçen yıl Almanya’nın Stuttgart kentinde bulunan ve endüstriyel ambalaj çözümlerine odaklanan Evopack adlı girişime de ortak olmuştu.

Evopack, boya ve kaplama sektöründeki uygulamalar için tasarlanmış bir ambalaj ürünü geliştirdi. “Boxli 1000” ürün adıyla sunulan çözüm, sıvılar, su bazlı boyalar ve granüllerin depolanmasına olanak tanıyan 1.000 litre kapasiteli bir bag-in-box sistemi olarak sunuluyor.

*“Ringmetall acquires Turkish liner maker Makplast” başlıklı içerik ilk olarak GlobalData’ya ait bir marka olan Packaging Gateway tarafından hazırlanıp yayımlanmıştır.*