Anadolu’nun kalbinde yer alan ve tıp dünyasında "kortizonsuz şifa merkezi" olarak adlandırılan Sivas’taki Kangal Balıklı Kaplıcası kabuk değiştiriyor. Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesine geçen bu dev miras, ağustos ayı sonunda yapılacak ihaleyle birlikte "Balıklı Göl Tabiat Parkı" unvanını alarak sağlık turizminde küresel bir markaya dönüştürülüyor. Tesisin yurt dışından gelen ziyaretçilerinin büyük çoğunluğunu ise Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika ve İngiltere gibi ülkelerde yaşayan gurbetçiler ile bölgedeki yabancı sedef hastaları oluşturuyor.

28 YIL YERALTINDA SAKLANAN ŞİFA

İklim krizinin ve kuraklığın nehirleri kuruttuğu bir dönemde, Kangal'daki kaplıca deresi saniyede 300 litrelik debisini milim kaybetmeden koruyor. Suyun sırrı ise yeraltı yolculuğunda gizli: Bölgeye düşen yağışların mineralce zenginleşerek yüzeye ulaşması tam 25 ila 28 yıl sürüyor. Yıllar süren bu doğal süzülüş, 37 derece sıcaklıktaki selenyumlu suyu ve içinde yaşayan mucizevi doktor balıkları kuraklığa karşı tamamen dirençli kılıyor.

SEDEF VE EGZAMAYI ANINDA BİTİRİYOR

Cumhuriyet öncesinde basit bir sazlıkken bugün devasa bir tesise dönüşen kaplıca, 12 ay boyunca kesintisiz hizmet veriyor. 15-20 günlük periyotlarda uygulanan doğal terapiler sayesinde, özellikle sedef ve egzama hastaları ağır kimyasal veya kortizonlu ilaçlar kullanmak zorunda kalmadan yaşam kalitelerini yükseltiyor.

İLÇE NÜFUSU 20 GÜNDE 2 KATINA ÇIKACAK

Yenileme projesinin ardından yaklaşık 19 bin nüfuslu Kangal ilçesi, 20 günlük dönemlerde 16 bini aşkın yerli ve yabancı turisti ağırlayacak. Tesis bünyesinde planlanan jeotermal seracılık adımları da eklenince, bölge hem sağlık turizminin hem de çevreci üretimin yeni cazibe merkezi olacak.

'SANİYEDE 300 LİTREYE YAKIN BİR SU KAYNAĞIMIZ VAR'

Kaplıca işletmecisi Fuat Ünsal, kaplıcaya yurt içi ve yurt dışından çok fazla misafir geldiğini belirterek, “30- 35 yıldır gelen misafirlerimiz var ve burada tedavi oluyor. Çok güzel bir atmosfer, çok güzel bir su, ultraviyole ve balık var. 37 derecede yaşayan bu balıkların dünyada eşi benzeri yok. Suda selenyum da bulunuyor. Dünyadan gelen hastalarımız yüzde 100'e varan kortizonsuz, yan etkisiz ve kimyasalsız olarak sağlıklı bir şekilde tedavilerini olarak ülkelerine dönüyor” dedi.