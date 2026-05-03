Yaklaşık 2 milyar Euro değerindeki dev proje kapsamında, serinin en güncel versiyonu olan Leopard 2A8NOR modelinin ilk iki örneği, Almanya’daki fabrikadan feribotla Oslo’ya sevk edildi.

Toplamda 54 tanktan oluşan bu teslimat süreci, Rusya ile Arktik bölgesinde artan gerilim sırasında Norveç ordusunun zırhlı gücünü en üst seviyeye taşımayı hedefliyor.

5 KİLOMETREYE KADAR İSABETLİ ATIŞ YAPIYOR

Norveç’e özel olarak dijitalize edilen bu yeni tanklar, sadece birer zırhlı araç değil, adeta birer "hareketli komuta merkezi" olarak tasarlandı. Kongsberg tarafından geliştirilen milli yazılımlarla donatılan Leopard 2A8NOR; dronlar, topçu sistemleri ve savaş uçaklarıyla gerçek zamanlı veri paylaşımı yapabilen gelişmiş bir ağ mimarisine sahip. 69 ton ağırlığındaki bu devler, 5 kilometreye kadar isabetli atış yapabilen dijital ateş kontrol sistemleri ve modern tanksavar füzelerine karşı aktif koruma kalkanlarıyla donatıldı.

2028 YILINA KADAR TAMAMLANACAK

2028 yılına kadar tamamlanması planlanan projenin en dikkat çekici yönü ise üretimin paylaşımı oldu. 54 tankın 37’si Norveç’teki yerel tesislerde monte edilerek ülkenin savunma sanayii yetkinliği artırılacak.

Norveç ordusu, bu yeni nesil "akıllı tanklar" sayesinde, savaş alanındaki bir hedefin görüntüsünü anında diğer birliklere aktarabilen ve hava unsurlarıyla tam entegre çalışan bir harekat kabiliyetine kavuşacak.